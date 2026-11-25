Predmet optužnice su neovlašćeni prenosi opojne droge kokain u ukupnoj količini od 4.139,605 kg, radi prodaje, za račun kriminalne organizacije, u cilju sticanja dobiti i moći.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv deset osoba, među kojima su Vukašin Vojinović, Aleksandar Mijajlović, Vlado Banićević, Vladimir Bajčeta, Nebojša Bugarin, Božidar Jabučanin, Milan Popović, Radoje Zvicer, Filip Zindović i Vuko Banićević.

"Vijeće Višeg suda u Podgorici je, rješenjem Kvso br. 12/26, od 17. novembra ove godine, potvrdilo optužnicu Kt-S br. 361/25, od 1. juna ove godine, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv optuženih: V.V., A.M, V.B.,V.B.,N.B.,B.J.,M.P.,R.Z.,F.Z.i V.B., i to protiv V.V., A.M., V.B. i V.B., za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, a protiv V.V., V.B. i V.B., za četiri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv N.B. za tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv A.M. i M.P., za dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a protiv R.Z., F.Z., B.J. i V.B., za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", naveli su iz SDT-a, prenosi Dan.

Predmet optužnice su neovlašćeni prenosi opojne droge kokain u ukupnoj količini od 4.139,605 kg, radi prodaje, za račun kriminalne organizacije, u cilju sticanja dobiti i moći.

"Prethodno je Specijalno državno tužilaštvo, protiv optuženih: R.Z., F.Z., N.B., B.J., M.P. i V.B., podiglo optužnice za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, koje su potvrđene i po kojima su u toku krivični postupci pred sudom", dodali su.