Džared Batler, Kris Džouns i Čima Moneke su otišli iz Beograda na malu pauzu pred gostovanja u Evroligi.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je dobila šamar u Evroligi pošto je ubjedljivo izgubila od Virtusa u Areni (108:84). Primila je više od 100 poena kod kuće i razočarala i navijače koji su došli da bodre ekipu. Samo dan kasnije su dvojica igrača otišla iz Beograda.

Na društvenim mrežama su se pojavili snimci sa aerodroma na kojima se vidi da Džered Batlersa djevojkom odlazi iz Beograda. I nije jedini, na aerodromu su viđeni i Kris Džouns sa porodicom, kao i Čima Moneke. Nije poznato još uvijek da li je još neko od saigrača otišao na mali odmor.

Pretpostavlja se da su svi otišli na mini odmor zbog pauze koja je u toku zbog reprezentativnih obaveza. Prvi naredni meč crveno-bijeli igraju 3. decembra protiv Fenerbahčea u Istanbulu.

Zvezdu čeka serija gostovanja, poslije tog meča u ABA ligi gostuje Cedevita Olimpiji, pa u Evroligi gostuje Valensiji, pa dočekuje čačanski Borac i onda ima duplu evroligašku nedjelju gdje gostuje Panatinaikosu u Atini, pa dočekuje Bešiktaš u Beogradu .

Batler: Moramo da čuvamo tijela

Poslije poraza od Virtusa je sa medijima pričao Džered Batler koji je analizirao poraz.

"Moraš ponekad da vodiš računa o tijelu, očigledno je da nam je nedostajalo energije. Nismo uspjeli da iskoristimo podršku publike. Djelovali smo pomalo letargično, nesigurno i bez dovoljno motivacije", poručio je Batler.