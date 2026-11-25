Dragan J. Vučićević je uhapšen, objavio je Informer.

Izvor: Printscreen

Vlasnik televizije Informer Dragan J. Vučićević uhapšen je danas po nalogu Drugog Osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako portal Nova.rs saznaje Vučićević je uhapšen zbog izazivanja panike i nereda u produženom trajanju i ometanje pravde.

Tu u informaciju u Skupštini je objavio i šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić-Srbija pobjeđuje" Aleksandar Vučić .

"Upravo je uhapšen i vlasnik televizije Informer, Dragan J. Vučićević", rekao je Vučić.

Poslanici većine su tu informaciju pozdravili aplauzom, što je Vučića revoltiralo.

N1 se obratio MUP-u i očekuje odgovor.

Uskoro opširnije.

(N1/MONDO)