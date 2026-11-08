Rada Manojlović smatra da je Milan Stanković ponovo u manastiru jer joj se danima ne javlja na telefon

Izvor: Instagram printscreen

Javnost već dugo interesuje da li će se Milan Stanković, pjevač koji je ponikao u Grandu, pa na vrhuncu karijere nestao sa scene, ponovo vratiti s novim muzičkim prokejtom.

Dok jedni očekuju njegov veliki povratak na scenu, drugi šuškaju da je pjevač svoj mir ponovo pronašao u manastiru. O tome je rešila da progovori i Rada Manojlović koja priznaje da su, inače, u čestom kontaktu, ali kako joj se poslednjih dana nije javljao, ona sumnja samo na jedno.

Prvo je kratko prokomentarisala navode o njegovom povratku na muzičku scenu:

"Biće bum", kroz osmijeh je rekla Rada pred kamerama "Premijere - Vikend Specijala".

Iako je priznala da niko ne zna gdje je njen nekadašnji partner, ona smatra da trenutno provodi dane u manastiru:

"Ne mogu da vam kažem gdje je taj manastir"

"Niko ne zna gdje je Milan. Ja lično mislim da je trenutno u manastiru, ali ne mogu da vam kažem gdje je taj manastir", zagonetno je rekla Rada Manojlović, pa dodala:

"Ne čujemo se kada je u manastiru, a s obzirom na to da mi se ne javlja danima, mogu da zaključim da je negdje gdje nije dostupan nama, običnim smrtnicima", zaključila je ona.

Vidi opis "Ne mogu da vam kažem gdje je taj manastir": Milan Stanković se ne javlja ni Radi, pjevačica otkrila šta se dešava Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 8 / 8

Ovako su Milan i Rada nekada izgledali zajedno:

Vidi opis "Ne mogu da vam kažem gdje je taj manastir": Milan Stanković se ne javlja ni Radi, pjevačica otkrila šta se dešava Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Damir Dervišagić Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kurir Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Damir Dervišagić Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Damir Dervišagić Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Kurir TV Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Kurir TV Br. slika: 6 6 / 6 AD

Kako danas živi Milanova porodica?

Prema pisanju domaćih medija Milanova iznenadna odluka da prekine karijeru najteže je pogodila njegovu majku Milenu i sestru Nastasiju, koje su gajile velika očekivanja od njegove muzičke budućnosti. Bliski sagovornik istakao je nedavno da su njih dvije neizmjerno patile kada je odustao od svega što je godinama gradio na sceni:

"Njih dvije su se mnogo borile i žrtvovale za njegovu karijeru. Bile su mu velika podrška od prvog dana kada je počeo da se takmiči u "Zvezdama Granda". Imale su veliku želju da on uspije, i taman kada mu je krenula karijera uzlaznom putanjom, njemu je nešto kvrcnulo i više ga ništa od toga nije interesovalo. Nikome iz njegovog okruženja nije bilo jasno zašto" započinje priču sagovornik i dodaje:

"I dalje ne mogu da prežale šta je još mogao. On se dosta povukao u sebe prvih godina kada je donio tu odluku, ali sada kako vrijeme prolazi, njih dvije ne odustaju od namjere da ga nagovore da se vrati na scenu jer smatraju da je ipak to njegov životni poziv. Međutim, za sada, njihova želja nije uslišena od strane njega".

Kako dalje navodi izvor, Milanova sestra i majka i dalje žive u porodičnoj kuću u Obrenovcu, ali se rijetko viđaju sa njim.

"Tačno je da se on i sa njima viđa rijetko, ali su često u kontaktu i u sjajnim su odnosima. Koliko ja znam on ne dolazi baš mnogo u Obrenovac, već ga one posjećuju".

(Kurir, MONDO)