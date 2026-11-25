Služba Hitne medicinske pomoći jutros je obavijestila Odjeljenje bezbjednosti Bijelo Polje da je kod njih dovezena žena bez znakova života.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Radnica kompanije „Franca“, G. Š. (49), preminula je nakon što je zadobila teške povrede prilikom pada u jednom od objekata tog preduzeća u Industrijskoj zoni u Bijelom Polju, nezvanično saznaje Portal RTCG.

Iz Službe hitne medicinske pomoći jutros su obavijestili policiju da je u njihove prostorije dovezena žena bez znakova života.

Prema nezvaničnim saznanjima, riječ je o 49-godišnjoj zaposlenoj u fabrici, koja je povrijeđena prilikom pada u krugu preduzeća.

Tijelo preminule upućeno je na obdukciju, koja bi trebalo da pruži dodatne informacije o uzroku smrti.

Policija je obezbijedila mjesto događaja, a u toku je uviđaj. Nadležni organi preduzimaju potrebne aktivnosti kako bi rasvijetlili sve okolnosti ove nesreće.