Služba Hitne medicinske pomoći jutros je obavijestila Odjeljenje bezbjednosti Bijelo Polje da je kod njih dovezena žena bez znakova života.
Radnica kompanije „Franca“, G. Š. (49), preminula je nakon što je zadobila teške povrede prilikom pada u jednom od objekata tog preduzeća u Industrijskoj zoni u Bijelom Polju, nezvanično saznaje Portal RTCG.
Iz Službe hitne medicinske pomoći jutros su obavijestili policiju da je u njihove prostorije dovezena žena bez znakova života.
Prema nezvaničnim saznanjima, riječ je o 49-godišnjoj zaposlenoj u fabrici, koja je povrijeđena prilikom pada u krugu preduzeća.
Tijelo preminule upućeno je na obdukciju, koja bi trebalo da pruži dodatne informacije o uzroku smrti.
Policija je obezbijedila mjesto događaja, a u toku je uviđaj. Nadležni organi preduzimaju potrebne aktivnosti kako bi rasvijetlili sve okolnosti ove nesreće.