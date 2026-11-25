Glumica Mirka Vasiljević gostovala je u "Amidži šouu", gdje je govorila o četvoro djece, svakodnevnim obavezama i poslovnim planovima.

Izvor: YouTube/Amigshow

Mirka Vasiljević bila je gošća emisije "Amidži šou", u kojoj je sa voditeljem Ognjenom Amidžićem razgovarala o privatnom životu, brojnim obavezama i novim poslovnim projektima. Ipak, jedan trenutak tokom snimanja posebno je privukao pažnju, pošto je glumica iznenada napustila studio, i to usred programa.

Izvor: Instagram/vasiljevic_mirka

Razgovor je u jednom trenutku skrenuo sa profesionalnih tema na glumičin privatni život, pa ju je voditelj upitao kako se osjeća i da li uspijeva da drži sve pod kontrolom.

"Kako si ti ovih dana? Ti, privatno, je l' sve okej?", pitao je Ognjen.

Mirka, koja sa partnerom Vujadinom Savićem ima četvoro djece, bez uljepšavanja je opisala kako izgleda njena svakodnevica.

"Obilazim četvoro djece, vozim, razvozim, spremam, namještam, radim... Dobro je. Uvijek može bolje, ali ne žalim se", odgovorila je glumica.

Napustila studio

Nakon razgovora, Ognjen je za Mirku pripremio poseban glumački izazov. Zadatak je bio da istu situaciju odigra na tri potpuno različita načina, što je glumica prihvatila bez oklijevanja.

Mirka Vasiljević i Ognjen Amidžić

Izvor: YouTube/Amigshow

Ušla je u ulogu i prepustila se improvizaciji, a tokom izvođenja zadatka dogodio se i neočekivan obrt. Mirka je u jednom trenutku izašla iz studija, što je zateklo prisutne, ali i samog voditelja.