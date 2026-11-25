Za 30.11.2026. zakazana je presuda bivšem predsjedniku Opštine Budva Marku Batu Careviću i Milanu Careviću i pravnom licu "Carinvest".

Izvor: youtube/prinscreen

U ovom predmetu vodio se postupak zbog nezakonitog zauzimanja državnog zemljišta na Krimovici, u zaleđu Budve.

Viši sud razmatrao je žalbe kotorskog tužilaštva i advokata Mladena Peruničića, nakon što je Osnovni sud u Kotoru dio optužbe odbacio zbog nastupanja zastare. Mlađem Careviću prethodno je izrečena kazna od pet mjeseci kućnog zatvora, dok je kompaniji Carinvest naloženo da plati novčanu kaznu od 70.000 eura. Država, u međuvremenu, insistira na tome da se zemljište vrati u prvobitno stanje, prenosi Dan.

Obraćajući se sudu, viša državna tužiteljka Tatjana Begović kazala je da u cijelosti ostaje pri završnim riječima iznijetim 3. i 11. aprila 2025. godine, kao i pri argumentima navedenim u žalbi. Ocijenila je da tokom ponovljenog postupka nije izveden nijedan novi dokaz koji bi mogao uticati na izmjenu činjeničnih navoda optužnice.

"Sudu predlažem da okrivljene oglasi krivim i osudi po zakonu" kazala je tužiteljka Begović.

Za razliki od tužiteljke, odbrana smatra da nema mjesta optužbi i da je došlo do apsolutne zastare. Advokat Mladen Peruničić je od suda tražio da optužene oslobodi od optužbi. Sa navodima advokata bili su saglasni optuženi.

"Odbrana ostaje pri svim navodima iz žalbe izjavljene protiv presude Osnovnog suda u Kotoru, kao i pri navodima iz završnih riječi datih pred prvostepenim sudom. Pretres pred ovim sudom, na kojem su ponovo saslušani vještaci, nije donio nijedan dokaz u prilog optužbi. Naprotiv, vještaci su potvrdili upravo ono na šta odbrana ukazuje od početka ovog postupka ", saopštio je advokat Mladen Peruničić, prenosi Dan.

Naveo je da u odnosu na okrivljenog Marka Carevića nastupila je apsolutna zastara krivičnog gonjenja.

"Okrivljenom se protivpravno zauzimanje zemljišta stavlja na teret u periodu do 27.12.2018. godine, kada je prestao da bude izvršni direktor Carinvesta. Za krivično djelo iz člana 254 stav 1 Kz-a Crne Gore relativni rok zastarjelosti iznosi dvije godine, a apsolutni četiri godine, pa je apsolutna zastara nastupila 27.12.2022. godine. Čak i po kvalifikaciji iz optužnog predloga, iz člana 254 stav 2 Kz-a Crne Gore, relativni rok iznosi tri godine, a apsolutni šest godina, pa je apsolutna zastara nastupila 27.12.2024. godine. Prvostepeni sud je stoga pravilno, na osnovu člana 372 tačka 3 Zkp-a, odbio optužbu u odnosu na ovog okrivljenog", dodao je advokat, piše Dan.





Kazao je da u odnosu na okrivljenog Milana Carevića i okrivljeno pravno lice Carinvest, prije svega, otpala je kvalifikacija iz člana 254 stav 2 Kz-a Crne Gore, jer se ne radi o zemljištu sa posebnom namjenom.

"Vještak geodetske struke je na pretresu od 18.11.2026. godine potvrdila da se teret „morsko dobro" više ne nalazi ni u listu nepokretnosti. I dok je taj teret stajao, vještak se izjasnila da predmetno zemljište ne može biti zona morskog dobra, što je utvrdila u nalazu od 11.03.2024. godine i u dopuni nalaza od 02.07.2024. godine, na osnovu dopisa Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine od 17.04.2024. godine i JP Morsko dobro od 13.06.2024. godine, iz kojih proizilazi da je teret na kat. parceli 1140/1 upisan greškom. Sada je taj teret definitivno uklonjen i iz lista nepokretnosti. Prvostepeni sud je iz istih razloga u stavu II izreke oslobodio okrivljene od optužbe, pa žalba tužioca u tom dijelu nema nikakvog osnova", naglasio je advokat.

Dodao je da bi se djelo, i kada bi se prihvatila činjenična osnova optužbe, moglo kvalifikovati samo kao osnovni oblik iz stava 1 člana 254 Kz-a Crne Gore.

"Tužilac u žalbi tvrdi i da je prvostepeni sud prekoračio svoja ovlašćenja kada je utvrđivao zonu morskog dobra, jer je u listu nepokretnosti bio upisan teret morskog dobra. Ova tvrdnja je danas bespredmetna, jer tog tereta u listu nepokretnosti više nema. Osim toga, krivični sud je, shodno članu 246 Zkp-a, ovlašćen da sam riješi prethodno pitanje od kojeg zavisi primjena Krivičnog zakonika, a upis u katastru ga u tome ne obavezuje. Prema Prostornom planu posebne namjene za morsko dobro i Prostornom planu posebne namjene za obalno područje, na koje se pozvalo i resorno Ministarstvo, ove parcele se ni u jednom periodu obuhvaćenom optužbom nijesu nalazile u zoni morskog dobra", naveo je u završnoj riječi advokat, piše Dan.

Advokat je naveo da za osnovni oblik krivičnog djela iz člana 254 stav 1 Kz-a Crne Gore propisana je novčana kazna ili zatvor do jedne godine, pa i u odnosu na okrivljenog Milana Carevića relativni rok zastarjelosti iznosi dvije godine, a apsolutni četiri godine.

"Za okrivljeno pravno lice važe isti rokovi, jer se rok zastarjelosti krivičnog gonjenja pravnog lica računa prema kazni propisanoj za krivično djelo odgovornog lica (član 34 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela), a na tok i prekid zastarijevanja shodno se primjenjuje član 125 Kz-a Crne Gore. Ovaj sud je u ukidnoj odluci Kž.br. 1022/2024 od 16.12.2024. godine zauzeo stav da je protivpravno zauzimanje zemljišta tipičan delikt stanja, koji je dovršen nastupanjem protivpravnog stanja, bez obzira koliko to stanje traje. Prema nalazu vještaka građevinske struke, posljednji objekat iz optužbe, objekat br. 15, se konstatuje u julu 2022. godine. Apsolutna zastara za ove radnje nastupila je, dakle, i u odnosu na okrivljenog Milana Carevića i u odnosu na okrivljeno pravno lice Carinvest, najkasnije u julu 2026. godine. Prema nalazu i mišljenju vještaka građevinske struke (str. 2 nalaza), nakon jula 2022. godine na terenu ništa nije rađeno. Za puteve iz stava II izreke, koji su rađeni 2018, 2019. i 2020. godine, apsolutna zastara nastupila je najkasnije tokom 2024. godine, a za zasad maslina, koji je po nalazu vještaka poljoprivredne struke posađen 2018-2019. godine, najkasnije tokom 2023. godine", saopštio je advokat Peruničić.

Dodao je da zastaru ne može otkloniti ni tvrdnja tužioca da su okrivljeni kultivaciju, ravnanje i kaskadiranje terena nastavili i tokom 2023. i 2024. godine.

"Obrada i održavanje postojećeg zasada na zemljištu nije novo zauzimanje, već samo trajanje ranije nastalog stanja. Kada tužilac u žalbi govori o „kontinuitetu vršenja protivpravnih radnji", on zastupa upravo suprotno od stava ovog suda iz ukidne odluke da je riječ o deliktu stanja. Uz to, prema nalazu i mišljenju vještaka građevinske struke, nakon jula 2022. godine ništa nije rađeno, a stanje na satelitskom snimku iz juna 2023. godine identično je stanju iz jula 2022. godine. Vještak je na pretresu od 18.11.2026. godine potvrdio i da se sa satelitskih snimaka ne može utvrditi da li je u novembru 2024. godine okrivljeni kultivisao i ravnao teren, odnosno izvodio bilo kakve radove, ili se radi o prirodnoj vegetaciji, a vještaci građevinske i poljoprivredne struke su konstatovali da je ono što se vidi na snimcima iz 2024. godine moguće i prirodna vegetacija, a ne radovi. Optužba nije dokazala da je nakon jula 2022. godine zauzeto bilo koje zemljište" istakao je advokat i dodao:

"Bez obzira na zastaru krivičnog gonjenja, odbrana opreza radi ističe da u radnjama okrivljenih nema protivpravnosti. Država je objekte koje je izgradio Carinvest rješenjima Uprave za nekretnine upisala kao svojinu tog pravnog lica, a građenje na tuđem zemljištu je, po Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima, zakonit osnov sticanja prava svojine."

"Država je Carinvest odredila kao poreskog obveznika na tim nepokretnostima, te registrovala njegovu djelatnost. Riječ je o građanskopravnom odnosu, a kako ističe prof. dr Zoran Stojanović u Komentaru Krivičnog zakonika (str. 549), osnovni vid zaštite u slučaju protivpravnog zauzimanja zemljišta treba da pruži građansko pravo " dodao je on, piše Dan.

Advokat je naveo sa što se tiče krivičnog djela iz člana 326a Kz-a Crne Gore, sud treba imati u vidu da se radi o štalama i pomoćnim objektima u funkciji farme.

"Od pet objekata navedenih u optužnom aktu, dva ne postoje na terenu. Objekat dimenzija u osnovi 30x20 m nije pronađen na terenu, što je vještak geodetske struke utvrdila u nalazu od 11.03.2024. godine i u dopuni od 14.03.2024. godine, a vještak građevinske struke je naveo da se taj objekat ne uočava na satelitskim snimcima od novembra 2020. godine. Izreka ga smješta na kat. parcelu 1140/1, a vještaci na kat. parcelu 1142/1, pa nije utvrđeno ni gdje se nalazio, ni kada je i od koga započeta njegova gradnja" kazao je on.

U završnoj riječi advokat je dalje navei da objekat br. 15, koji se u nalazu vještaka navodi kao objekat za konje, bio je drveni objekat, što je vještak potvrdio na pretresu od 18.11.2026. godine, a okrivljeni su na pretresu izjavili da je ovaj objekat srušen.

"Privremena drvena konstrukcija koje više nema ne može se izjednačiti sa trajnim građevinskim objektom, niti je u prostoru ostavila bilo kakvu posljedicu. Ova dva objekta treba da budu izostavljena iz činjeničnog opisa. Slika o obimu gradnje na ovom prostoru, koju optužba i u žalbi predstavlja kao intenzivnu nelegalnu gradnju, ne odgovara stanju na terenu" naveo je advokat.

Dalje je naveo da " ukoliko sud nađe da je u radnjama okrivljenog Milana Carevića i pravnog lica Carinvest ostvareno biće krivičnog djela iz člana 326a Kz-a Crne Gore, smatramo da bi se izricanjem uslovne osude postigla svrha kažnjavanja."

"Molimo sud da prilikom odmjeravanja kazne naročito cijeni olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenog Milana Carevića: da ranije nije osuđivan, da je porodičan čovjek, oženjen i otac dvoje djece, da su objekti građeni isključivo za potrebe farme koja zapošljava radnike, a ne radi prodaje, stanovanja ili turizma, da je smatrao da za pomoćne objekte prijava građenja nije potrebna, da u postupku nije utvrđena nikakva šteta niti protivpravna imovinska korist, kao i da je od radnji iz optužbe proteklo od četiri do osam godina. Ove okolnosti opravdavaju i ublažavanje kazne koja bi se utvrdila u uslovnoj osudi, na osnovu člana 45 i člana 46 Kz-a Crne Gore.

Tužilac u žalbi traži efektivnu kaznu zatvora za okrivljenog Milana Carevića, uz obrazloženje da se okrivljeni ne kaje i da u odbrani ističe šta je napravio i šta planira. Okrivljeni ima pravo da se brani na način koji smatra najboljim i da svoje pravo svojine štiti pred parničnim sudom i upravnim organima, i to mu se ne može uzeti kao otežavajuća okolnost " naveo je u završnoj riječi advokat Mladen Peruničić, prenosi Dan.

Dodao je da naročito sud treba cijeniti da je okrivljeno pravno lice ranije neosuđivano, da posluje od 2002. godine bez kršenja propisa, da uredno plaća porez, te da je samo pokrenulo postupak legalizacije predmetnih objekata i parnični postupak za utvrđenje prava svojine, nakon čijeg okončanja će biti ispunjeni uslovi za donošenje odluke po zahtjevima za legalizaciju.

"Tužilac u žalbi traži veću novčanu kaznu za okrivljeno pravno lice, pozivajući se na njegovu dobit. Prvostepeni sud je, iako nije našao nijednu otežavajuću okolnost, za krivično djelo iz člana 326a Kz-a Crne Gore već utvrdio novčanu kaznu od 50.000,00 eura, što je najveći iznos propisan članom 15 stav 1 tačka 3 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela" rekao je u završnoj riječi advokat i dodao:

"Kazna veća od propisane ne može se izreći, a šteta ili imovinska korist, prema kojima bi se kazna mogla odmjeravati u višestrukom iznosu, u ovom postupku nijesu utvrđene. Odbrana predlaže da se i pravnom licu izrekne uslovna osuda na osnovu člana 24 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela."

"Tužilac u žalbi ističe i da prvostepeni sud nije odlučio o oduzimanju imovinske koristi. U ovom postupku nikada nije utvrđeno da je pribavljena bilo kakva imovinska korist. Pored toga, oduzimanje imovinske koristi može se izreći samo u presudi kojom se optuženi oglašava krivim.O imovinskopravnom zahtjevu sud u ovom postupku ne može odlučivati, jer dokazi za njega nijesu izvođeni, ni pred prvostepenim sudom, ni na pretresu pred ovim sudom. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa je tražio da se okrivljeni obavežu da vrate predmetno zemljište, ne precizirajući koje zemljište, u kojim granicama i površini, niti je podnio dokaze, kako to nalaže član 236 stav 3 Zkp-a. Na tom zemljištu nalaze se objekti upisani kao svojina okrivljenog Carinvesta, pa bi usvajanje zahtjeva značilo odlučivanje o pravu svojine bez ijednog izvedenog dokaza, i to o pitanju o kojem se već vode parnični i upravni postupci. Pored toga, zahtjev za vraćanje zemljišta može proisteći samo iz krivičnog djela protivpravno zauzimanje zemljišta, pa kada se za to djelo optužba odbije, sud je, shodno članu 239 stav 3 Zkp-a, dužan da ovlašćeno lice uputi na parnični postupak " naveo je on.

Advokat je zatim istakao da odbrana predlaže da sud žalbu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru odbije kao neosnovanu i potvrdi presudu u stavovima I i II izreke, a da žalbu branilaca uvaži i u stavu III izreke, shodno članu 372 tačka 3 Zkp-a, donese presudu kojom se optužba za krivično djelo protivpravno zauzimanje zemljišta odbija i u odnosu na okrivljenog Milana Carevića i okrivljeno pravno lice Carinvest.

"Za krivično djelo iz člana 326a Kz-a Crne Gore, ukoliko sud nađe da su okrivljeni krivi, predlažemo da sud iz činjeničnog opisa izostavi objekat dimenzija 30x20 m i objekat br. 15 i da okrivljenima izrekne uslovnu osudu, a da Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa sa imovinskopravnim zahtjevom uputi na parnični postupak" zaključio je u završnoj riječi advokat Mladen Peruničić.