Željko Obradović ističe motivaciju igrača Panatinaikosa nakon pobjede nad Marusijom, a tim se priprema za izazov protiv Valensije.

Izvor: Screenshot/YouTube/@paobcgr

Panatinaikos je u osmom kolu domaćeg takmičenja bio bolji od Marusija i slavio je 85:72, a trener domaćeg tima Željko Obradović je poslije trijumfa govorio o timu i detalju koji ga je posebno oduševio. Na stranu to što su Zeleni visoko plasirani u grčkoj ligi sa skorom 7-1 i što su treći tim Evrolige, Obradovića je nešto drugo natjeralo da bude ponosan na velikana.

"Odlučio sam da im dam slobodan dan. Mislim da je to veoma važno. Nakon putovanja (Panatinaikos je gostovao u Litvaniji Žalgirisu) – a vi ste bili sa nama na tom putu, zar ne? – imali smo prilično naporno putovanje. Kada smo stigli ovdje, trojica igrača – Mitoglu, Rogkavopulos i Kalaicakis – odmah su otišla na trening. Ostali smo sa njima i to me je zaista učinilo veoma ponosnim, a ujedno mi je dalo dodatnu motivaciju", rekao je Željko Obradović poslije pobjede svog tima.

Ne samo da je Panatinaikos projektovan da bude šampion Evrolige, već i igrači ovog tima pokazuju motiv više, bez obzira na očekivanja. Jasno je timu, a jasno i Obradoviću – uspjeh neće doći sam od sebe.

"Uvijek govorim da je motivacija nešto posebno u našem životu. Ja je uvijek imam, a igračima sam prije utakmice rekao: 'Hvala vam, momci, jer mi dajete dodatnu motivaciju kada vidim kako radite poslije tako napornog putovanja.'"

"To nije bitno"

Posebno je važno to što su trenirali igrači koji nisu "prvi" izbor Željka Obradovića. "Nije važno što dvojica od njih nisu igrala. To nije bitno. Važno je da znaju da će danas imati priliku i da je njihov pristup odličan.

Znamo da nije lako. Mnogo je stvari koje moramo da uzmemo u obzir, ali motivacija je uvijek na prvom mjestu. Ipak, vidim ekipu koja... Siguran sam da ćemo, uz rad u periodu koji je pred nama, igrati sve bolje i bolje. Uvjeren sam u to", zaključio je Željko Obradović.

Panatinaikos narednu utakmicu igra protiv lidera Valensije i gostovaće u Španiji, a potom nas očekuje reprezentativni vikend u kojem će se nacionalni timovi kroz FIBA prozor boriti za plasman na Svjetsko prvenstvo.

(MONDO)