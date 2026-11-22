Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči poručio je da Ormuski moreuz neće biti ponovo otvoren dok ne budu ispunjeni zahtjevi Teherana.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči izjavio je da Ormuski moreuz neće biti otvoren dok ne budu ispunjeni uslovi koje je postavio Teheran, ističući da je Iran istovremeno spreman za pregovore i odbranu zemlje.

„Naš stav je jasan – dok se zahtjevi Irana ne ispune, pitanje Ormuskog moreuza i njegovog ponovnog otvaranja nije na dnevnom redu“, rekao je Arakči za iransku agenciju Tasnim.

On je naveo da posjete katarske delegacije Teheranu nijesu neuobičajene, jer posrednici između Irana i Sjedinjenih Američkih Država redovno putuju između strana i prenose predloge i inicijative.

Arakči je naglasio da je Iran uvijek bio spreman za razgovore, kao što je spreman i da se brani.

Govoreći o odnosima sa Omanom, istakao je da dvije zemlje imaju bliske odnose zasnovane na uzajamnom poštovanju i da redovno održavaju političke konsultacije.

Prema njegovim riječima, posljednji razgovori održani su prije četiri dana, kada se sastao sa omanskim sultanom i svojim omanskim kolegom.

„Nastavićemo ovu saradnju. Naš region prolazi kroz veoma osjetljiv period i neophodno je da se naši razgovori nastave neposredno“, poručio je šef iranske diplomatije.

Arakči je takođe ocijenio da je blokada Irana potpuno nezakonita i pozvao da se posredničkim naporima u regionu pruži prilika.

„Nadam se da će ukidanje blokade biti ostvareno racionalnim putem“, zaključio je Arakči.

(Kurir/Mondo)