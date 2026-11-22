Američki predsjednik Donald Tramp podijelio je na mreži Truth Social fotografije sa prvog trilateralnog sastanka sa ruskim i kineskim liderima, Vladimirom Putinom i Si Đinpingom, održanog u kineskom gradu Šenženu.

Izvor: truthsocial/@realDonaldTrump

Američki predsjednik Donald Tramp privukao je pažnju objavama na društvenoj mreži Truth Social, gdje je podijelio seriju fotografija sa susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

Posebno su zanimljivi opisi koje je Tramp priložio uz fotografije. Na jednoj se vidi kako se rukuje sa Putinom, uz kratak natpis „Moj prijatelj“, dok je fotografiju sa kineskim predsjednikom, koji ga dočekuje na stepenicama aviona, opisao jednom riječju: „Prijatelji“.

Susret trojice lidera održan je u četvrtak, 19. novembra, u državnoj rezidenciji Ćilin Šanžuang u kineskom gradu Šenženu, na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC). Razgovori su trajali oko sat i po, a riječ je o prvom trilateralnom sastanku predsjednika SAD, Rusije i Kine.

Nakon razgovora usvojena je zajednička deklaracija, kojom su se strane obavezale na dijalog o smanjenju nuklearnih rizika, stabilnosti energetskog snabdijevanja i reformi Ujedinjenih nacija.

Trampove objave sa Putinom i Si Đinpingom dodatno su privukle pažnju zbog načina na koji je američki predsjednik opisao odnose sa dvojicom svjetskih lidera.