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Muk na Bežaniji nakon što je Priji i Filipu zapaljen džip: Komšije u strahu, vatra zahvatila i vozilo pored

Muk na Bežaniji nakon što je Priji i Filipu zapaljen džip: Komšije u strahu, vatra zahvatila i vozilo pored

Autor Đorđe Milošević
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Ovaj incident ponovo je skrenuo pažnju na slučajeve paljenja automobila poznatih ličnosti, koji su prethodnih godina uznemiravali domaću estradu.

Muk na Bežaniji nakon što je Priji i Filipu zapaljen džip: Komšije u strahu, vatra zahvatila i vozil Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Automobil Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića zapaljen je sinoć na parkingu ispred njihove porodične kuće na Bežanijskoj kosi, a u požaru nije stradao samo njihov luksuzni automobil, već je vatra zahvatila i vozilo parkirano neposredno pored njega.

Od siline vatre oštećeno je i drvo preko puta vozila, što dodatno pokazuje razmjere požara koji je tokom noći uznemirio ovaj dio Beograda.

Na oba automobila vidljivi su tragovi požara, dok će tačan iznos materijalne štete biti poznat nakon procjene.

Komšije za sada nisu željele da komentarišu incident niti da govore o okolnostima pod kojima je došlo do požara, a kako pišu domaći mediji, vidno su zabrinuti zbog svega budući da ovo nije jedini slučaj.

Vatrogasci i policija na Bežaniji

Podsjetimo, policija i vatrogasci izašli su na teren nakon što je tokom noći izbio požar na automobilu Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića.

Nadležni utvrđuju sve okolnosti događaja, uključujući i sumnje da je vatra namjerno podmetnuta.

Zapaljen i džip Uroša Živkovića

Ovaj incident ponovo je skrenuo pažnju na slučajeve paljenja automobila poznatih ličnosti, koji su prethodnih godina uznemiravali domaću estradu.

Prije samo dvije nedelje, 3. novembra, zapaljen je luksuzni „audi Q8“ pjevača Uroša Živkovića, parkiran ispred njegovog doma na Čukarici. Automobil, čija se vrijednost procjenjuje na oko 100.000 eura, pretrpio je velika oštećenja, a vatra je zahvatila i obližnji zid.

Prema nezvaničnim informacijama, dvojica muškaraca su navodno prišla vozilu, polila ga zapaljivom tečnošću i pobjegla. Živković je nakon incidenta dao izjavu policiji i predao snimke sa sigurnosnih kamera, a u istrazi su provjeravani i navodi o prijetnjama i pokušaju iznude.

Početkom 2026. godine javnost je potresao i slučaj jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, kojem je u Beogradu na vodi zapaljen luksuzni „brabus“, čija je vrijednost procenjivana na oko pola miliona eura.

Iako su se svi ovi incidenti našli u centru pažnje javnosti, njihove okolnosti i motivi nisu nužno povezani. Šta je dovelo do požara ispred doma Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića i ko je eventualno odgovoran, trebalo bi da utvrdi istraga.

(Kurir/Mondo)

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Tagovi

zapaljen automobil Aleksandra Prijović Filip Živojinović

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