U višednevnoj akciji traganja učestvovale su brojne spasilačke ekipe, a pomoć u potrazi pružili su i ronioci Regionalnog centra Bijela.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Potraga za šestogodišnjim djetetom koje je u petak, 20. novembra, nestalo nakon što je upalo u rijeku Ribnicu u Podgorici, završena je tragičnim ishodom. Ronioci su pronašli tijelo djeteta, potvrdio je za RTCG Marko Radulović iz Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada.

U višednevnoj akciji traganja učestvovale su brojne spasilačke ekipe, a pomoć u potrazi pružili su i ronioci Regionalnog centra Bijela. Danilo Mijajlović iz tog centra ranije je kazao za CdM da su zvaničan poziv za angažovanje dobili juče ujutro.

Pretraga je obuhvatila više lokacija duž korita Ribnice, na potezu od naselja Konik do Skalina, odnosno od mjesta na kojem je prijavljen nestanak djeteta pa sve do ušća Ribnice u Moraču.

Prijava o nestanku stigla je u petak u 14.08 časova, nakon čega su spasilačke ekipe odmah izašle na teren. Kako početni napori nijesu dali rezultate, potraga je proširena uz angažovanje dodatnih spasilačkih snaga.