Majli Sajrus i Maks Morando vjenčali su se u intimnoj ceremoniji 21. novembra.

Izvor: Instagram printscreen/ mileycyrus

Majli Sajrus i Maks Morando i zvanično su izgovorili sudbonosno "da". Kako prenosi portal "Entertainment Tonight", par se vjenčao 21. novembra u Palm Springsu.

U javnost je dospjelo veoma malo detalja o samoj ceremoniji, što i ne čudi s obzirom na to da su pripreme držali daleko od očiju medija. Izvor blizak paru još u martu 2026. godine otkrio je za magazin "People" da nisu željeli veliko slavlje, već su maštali o "manjoj i intimnoj" proslavi.

"Majli je imala svoje ideje o tome kako bi želela da sve izgleda, ali nije planirala nikakav ogroman, tradicionalan događaj. Maks je izuzetno povučen i jednostavno nije takav tip. Njihovo vjenčanje je zamišljeno kao nešto manje, što će imati posebno značenje za njih dvoje, a ne kao velika holivudska produkcija", naveo je tada izvor.

Pjevačica je veridbu potvrdila u decembru 2025. godine, kada je na premijeri filma "Avatar: Fire and Ash", pozirajući sa Morandom, prvi put pokazala vjerenički prsten sa dijamantom. U julu ove godine Morando je za magazin "Wonderland" otkrio i kako su se upoznali 2021. godine.

"Sem iz mog benda 'Liily', odnosno prijateljica njegove sestre, poznavala je Majli. Jednostavno su nam namjestili sastanak na slijepo. Iz Majline perspektive, to verovatno nije ni moguće u pravom smislu riječi, jer je ona stalno pod lupom javnosti. Ali ako je za nju uopšte postojao način da ode na sastanak na slijepo, onda je ovo bilo najbliže tome", ispričao je on.

Odmah su kliknuli na tom prvom susretu i od tada se, kako kaže, "jednostavno nisu razdvajali".

Morandu je trebalo malo vremena da se navikne na ogromnu pažnju koju Sajrusova privlači gdje god da se pojavi.

"Kada sam je tek upoznao, taj dio mi je bio prilično čudan. Nikada ranije nisam doživeo da te ljudi čekaju ispred lokala i slične situacije. Ali kako je vrijeme prolazilo, sada je nekako obrnuto. Tek kada odemo na neki javni događaj, setim se ko je ona zapravo. Ipak, volim da idem sa njom na određena dešavanja kako bih podržao sve što radi", priznao je Maks.