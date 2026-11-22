Predsjednik Republike Srpske Savo Minić saopštio je danas u Banjaluci da je Igor Dodik izabran za mandatara za sastav nove Vlade RS.
Predsjednik Republike Srpske Savo Minić saopštio je na konferenciji za medije da je Igor Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a i sin lidera te stranke Milorada Dodika, mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske.
Minić je rekao da Igor Dodik posjeduje potrebne kvalifikacije i iskustvo za vođenje Vlade RS, ističući da je organizacioni sekretar SNSD-a, najveće stranke u Republici Srpskoj, kao i da raspolaže menadžerskim sposobnostima.
Prema Ustavu Republike Srpske, predsjednik Republike predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika Vlade, a NSRS mora da potvrdi njegov izbor.
Minić je prethodno danas u Banjaluci obavio odvojene konsultacije sa predstavnicima stranaka vladajuće koalicije – SPS-a, Socijalističke partije, DEMOS-a, NDP-a, DNS-a, NPS-a i Ujedinjene Srpske.