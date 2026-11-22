Predsjednik Republike Srpske Savo Minić saopštio je danas u Banjaluci da je Igor Dodik izabran za mandatara za sastav nove Vlade RS.

Izvor: YouTube/RTRS vijesti

Predsjednik Republike Srpske Savo Minić saopštio je na konferenciji za medije da je Igor Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a i sin lidera te stranke Milorada Dodika, mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske.

Minić je rekao da Igor Dodik posjeduje potrebne kvalifikacije i iskustvo za vođenje Vlade RS, ističući da je organizacioni sekretar SNSD-a, najveće stranke u Republici Srpskoj, kao i da raspolaže menadžerskim sposobnostima.

Prema Ustavu Republike Srpske, predsjednik Republike predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika Vlade, a NSRS mora da potvrdi njegov izbor.

Minić je prethodno danas u Banjaluci obavio odvojene konsultacije sa predstavnicima stranaka vladajuće koalicije – SPS-a, Socijalističke partije, DEMOS-a, NDP-a, DNS-a, NPS-a i Ujedinjene Srpske.