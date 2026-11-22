Posebna pažnja članova Savjeta posvećena je zastupljenosti zelenila u krugu Kliničkog centra.

Izvor: MONDO

Savjet za reviziju planskih dokumenata dao je uslovno pozitivno mišljenje na nacrt izmjena i dopuna Urbanističkog projekta (UP) „Klinički centar“, ali uz obavezu da obrađivač otkloni sve nedostatke i uvaži primjedbe članova tog tijela.

Među ključnim sugestijama navedeni su potreba za potpunim usklađivanjem urbanističkih parametara sa planskim dokumentom višeg reda, preispitivanje procenta zelenih površina i ažuriranje geodetsko-katastarskih podloga. Dodatne korekcije traže se i u saobraćajnim i prostorno-funkcionalnim rješenjima, posebno kada je riječ o planiranom kružnom toku, pješačkim komunikacijama i javnim parking površinama, prnosi Dan.

Članica Savjeta Radmila Maljević ukazala je da planirani kružni tok sa istočne strane izlazi iz obuhvata plana, zbog čega je potrebno provjeriti da li se može realizovati bez zadiranja u urbanističke parcele susjednog planskog područja.

Ona je posebno naglasila značaj pješačke infrastrukture, predlažući da se uz sve saobraćajnice planiraju trotoari i pješačke staze. Ukazala je i na potrebu smanjenja površina urbanističkih parcela UP 22 i UP 23, na kojima je predviđena mogućnost legalizacije objekata izgrađenih na zemljištu Glavnog grada.

Maljević je predložila i pribavljanje mišljenja nadležne službe Glavnog grada u vezi sa vodnim uslovima, imajući u vidu da se južna granica planskog obuhvata nalazi u neposrednoj blizini korita rijeke. Takođe je ukazala da bi planom trebalo predvidjeti poseban prostor za taksi vozila.

Posebna pažnja članova Savjeta posvećena je zastupljenosti zelenila u krugu Kliničkog centra. Članica Savjeta Svetlana Vukanić ukazala je da planski dokument višeg reda, odnosno izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana, za zdravstvene komplekse poput bolnica i kliničkih centara propisuje najmanje 40 odsto zelenih površina.

Međutim, prema podacima iz predmetnog planskog rješenja, procenat ozelenjenosti iznosi svega 24,30 odsto.

Vukanić je podsjetila da je kroz građansku i državnu akciju „Ozelenimo KCCG“ u krugu zdravstvene ustanove posađeno više od 200 odraslih stabala platana i lipa.

Zbog ograničenih prostornih mogućnosti i velike zauzetosti lokacije, predložila je da se u daljoj razradi obezbijedi dodatno zelenilo na krovnim terasama i duž fasada objekata.

Na problem zastarjelih podloga ukazao je član Savjeta Simeun Matović, koji je ocijenio da postojeća topografsko-katastarska podloga ne prikazuje stvarno stanje na terenu, prnosi Dan.

Kako je naveo, u međuvremenu je unutar planskog obuhvata izgrađeno više parking površina koje nijesu evidentirane u dokumentaciji, zbog čega je neophodno ažurirati podloge prije daljeg planiranja.

Član Savjeta Vlatko Daković ukazao je i na potrebu da se u nastavku izrade dokumenta uvrste sugestije koje je dostavio CEDIS.

Članica Savjeta Zdenka Ivanović ocijenila je da postojeća vodovodna infrastruktura, uz određene korektivne zahvate, može zadovoljiti sadašnje i buduće potrebe za vodosnabdijevanjem kompleksa.

Planom je predviđeno izmještanje djelova cjevovoda koji se nalaze ispod planiranih objekata, kao i njihovo povezivanje u funkcionalne prstenove, čime bi se obezbijedilo pouzdano i kontinuirano snabdijevanje vodom.

Za održavanje i zalivanje zelenih površina već su izgrađena tri bušena bunara, čiji kapaciteti zadovoljavaju postojeće potrebe. U okviru budućeg projekta planirano je bušenje i opremanje još četiri bunara, prosječne dubine oko 45 metara.

Članica Savjeta Snežana Laban dodatno je ukazala na ograničenja koja propisi predviđaju kada je riječ o nadoknađivanju nedostajućih zelenih površina. Prema pravilniku o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, zeleni krovovi mogu predstavljati kompenzaciju za nedostajuće zelenilo na slobodnom tlu, ali najviše do 25 odsto ukupno propisanih zelenih površina, prnosi Dan.

Uslovno pozitivno mišljenje Savjeta znači da plansko rješenje mora biti dodatno korigovano prije daljeg postupka, posebno u dijelu zelenih površina, saobraćajne organizacije, infrastrukture i usklađenosti sa planskim dokumentima višeg reda.