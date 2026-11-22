Igrač Barselone Džastin Robinson izuzetno ljut na sudije nakon poraza od Crvene zvezde u Evroligi.

Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Crvene zvezde napravili su nevjerovatan preokret i u petak uveče savladali Barselonu (103:100) na gostujućem terenu, nakon dodatnih pet minuta produžetka. Taj meč privukao je mnogo pažnje zbog sudijskih odluka u finišu, kada su igrači domaćeg tima burno protestovali, a navijači zviždali na svaku odluku.

Među onima koji su riješili da podignu glas je i Barselonin košarkaš Džastin Robinson, koji je čak i opsovao dok je pričao o kriterijumu koji njegov tim ima. Nezadovoljan je Amerikanac suđenjem i čak tvrdi da su arbitri na svakom meču otvoreno protiv španskog kluba!

"Moramo da budemo bolji kada treba da sačuvamo vođstva, a ja moram da prestanem da gubim lopte. Moram da budem lider", rekao je Robinson i zatim počeo da psuje: "Prihvatiću kaznu, ali – sudije nas zaje*avaju. Teško je. Igramo petorica protiv sedmorice ili osmorice ponekad. Trebalo bi da smo mi Barselona, trebalo bi da dobijemo neko poštovanje. Nadam se da ćemo ga zaraditi".

Poraz od Crvene zvezde natjerao je Robinsona da ispriča sve što mu je na duši, pa je nakon utakmice čak i pokazivao ogrebotine koje ima. Po njegovim riječima, sudije ne sankcionišu čak ni takve situacije.

"Vidite ogrebotine na mojim rukama, a ne dobijam faulove. Izveo sam jedno slobodno bacanje. Tako je sve vrijeme. Neće da sviraju faulove na meni, a sve vrijeme idem na prodor... Inače nisam tip koji se žali, ali dajte, moramo da budemo pošteni. Radimo sjajan posao, borimo se uprkos brojnim povrijeđenim igračima, teško je... Već nekoliko utakmica osjećamo da nas ne poštuju, sad prvi put govorim o tome", istakao je košarkaš Barselone.

Ko je Džastin Robinson?

Američki košarkaš Džastin Robinson pojačao je Barselonu ovog ljeta, nakon što je prethodnu sezonu proveo u redovima Pariza. Prije toga je u evropskoj košarci igrao za Breogan i Trapani, a bogatu karijeru gradio je još i u Australiji, kao i u NBA i Razvojnoj ligi.

Na draftu 2019. godine nije izabran, ali je potpisao ugovor sa Vašingtonom za koji je odigrao tek devet mečeva. Više vremena proveo je u razvojnom timu, a kasnije je sporadične uloge imao u Oklahomi, Milvokiju, Sakramentu i Detroitu.

Ove sezone Džastin Robinson ima 13 nastupa za Barselonu u Evroligi, uz prosjek od 15,2 poena, 4,5 asistencije i 1,8 skoka po utakmici. Meč protiv Crvene zvezde najbolji mu je u sezoni, pošto je imao 21 poen, devet asistencija i dva skoka.

(MONDO)