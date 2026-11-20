Seka Aleksić osvrnula se na prijateljstvo sa Zoranom Birtaševićem, nekadašnjim najboljim prijateljem Karleuše.

Izvor: Mondo/Instagram/ZoranBirtasevic

Seka Aleksić sinoć je nastupila u jednom beogradskom klubu, a prije koncerta sa novinarima je prokomentarisala i aktuelne teme, počev od kritika zbog pevanja na plejbek, preko optužbi zbog leka za mršavljenje, pa sve do Jelene Karleuše koja ju je nedavno "pecnula" zbog saradnje sa Birtaševićem.

Podsjetimo, Jelena Karleuša nedavno je okončala višedecenijsku saradnju sa Zoranom Birtaševićem koji joj je bio najbolji prijatelj i desna ruka, nakon čega je izbacila u javnost niz optužbi na račun bivšeg saradnika.

Vidi opis "Nije to nikakav kiks, Jelena ima prava da misli": Seka o prozivkama Karleuše i promjenama u timu (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Amir Hamzagic/ATAImages Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 8 / 8

Posebno joj je zasmetalo kada je vidjela Birtaševića na nastupu Seke Aleksić, što je prokomentarisala kao "mali kiks".

Pogledajte Birtaševićeve objave sa Sekinog koncerta:

Kasnije je otkriveno i da je, posredstvom marketinške agencije, Zoran kao kreativni direktor i producent radio vizuelni identitet događaja organizovanog u Beogradu, povodom promocije njenog novog albuma. A iako ne sarađuju direktno, on je na račun Seke imao samo riječi hvale.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Vidi opis "Nije to nikakav kiks, Jelena ima prava da misli": Seka o prozivkama Karleuše i promjenama u timu (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 12 / 12 AD

Sada je Seka odlučila da prokomentariše sve što se izdešavalo. Najprije se osvrnula na sam koncert:

"Bio je tamo sa prijateljima, Zoran nije u mom timu. U timu je moj Vlada", započela je Aleksićeva.

"Sa Zoranom sam jako dobra. Ne znam koliko znate, ali ja sam se prvo pomirila sa njim, pa onda sa Jelenom. Tačnije, on je nas izmirio", otkrila je pjevačica.

"On je neko ko je, prije svega, jedan talenat, vaspitan i kulturan čovjek, i ja nikoga sa svojih nastupa i koncerata ne bih otjerala, ne bih ništa loše rekla. Svako ko želi da sluša je dobrodošao, a Zoran posebno jer je on dio mojih prijatelja i on je prijatelj".

Izvor: MONDO

Seka se potom osvrnula i na Karleušin komentar.

"To nije bio nikakav kiks, meni je drago što su ljudi iz Beograda došli na moj koncert u Zagrebu", započela je i dodala:

"Ono što Jelena misli o tome što je Zoran bio na mojim koncertima - ona ima pravo da misli, a ja u njihov konflikt ne bih ulazila i ne bih se miješala, ali to je njihova stvar i trebalo bi da bude privatna".

Poslušajte njenu izjavu:

Inače, Karleušu je poslednjih par godina napustilo više saradnika, a nedavno se našla u ogromnom problemu zbog peticija da se zabrane njeni koncerti širom Evrope, kao i zbog prijetnji povodom nastupa za Novu godinu u Crnoj Gori.