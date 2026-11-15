"Ona je imala jedan kiks" Jelena Karleuša javno progovorila o Seki Aleksić i stavila tačku na nagađanja

Jelena Karleuša progovorila o odnosu sa Sekom Aleksić, otkrivajući podršku i pominjući njen 'kiks'.

Izvor: Pink printscreen

O odnosu Jelene Karleuše i Seke Aleksić već duže vrijeme se spekuliše u javnosti, a mnogi su se pitali da li je između dvije pjevačice došlo do zahlađenja odnosa. Iako su svojevremeno bile bliske i družile se i privatno, ipak, njihov odnos poslednjih godina često je bio tema interesovanja javnosti.

Karleuša se sada oglasila na društvenoj mreži "X" i progovorila o koleginici, a njena objava privukla je veliku pažnju zbog rečenice u kojoj je pomenula Sekin “kiks“.

"Zna ona..."

"Seka je imala jedan kiks. Zna ona koji. Ali to je bio njen izbor. Nikad neću reći lošu riječ za nju. Naprotiv. Ima moju podršku za sve i čestitam joj još jednom na novim pjesmama i koncertima u ZG!", napisala je Jelena

Iako nije precizirala na šta se pomenuti "kiks" odnosi, Karleuša je jasno stavila do znanja da o koleginici ne želi da govori loše, već da joj, naprotiv, pruža podršku i čestita na poslovnim uspjesima.

Odnos JK i Seke pod znakom pitanja

Podsjetimo, Jelena i Seka svojevremeno su bile u veoma dobrim odnosima, a o njihovoj nekadašnjoj bliskosti govori i činjenica da je Seka bila među zvanicama na rođendanu Jelenine ćerke Atine. Pjevačice su se tada družile i privatno, zbog čega su kasnije spekulacije o zahlađenju njihovog odnosa dodatno privukle pažnju javnosti.

Ipak, nijedna od njih nije detaljno govorila o tome šta se u međuvremenu dogodilo i da li je zaista došlo do nesuglasica. Jelenina najnovija objava ponovo je pokrenula pitanje njihovog odnosa, posebno zbog toga što je pomenula postupak koleginice koji smatra greškom, ali nije željela da otkrije o čemu je riječ.

S druge strane, Karleuša je čestitkom povodom novih pjesama i koncerata u Zagrebu pokazala da, uprkos svemu, podržava Sekin rad i uspjeh.

Izvor: Kurir / MONDO