Odlukom sudije za istragu Gorana Šćepanovića obuhvaćena su dva stana i dva garažna mjesta – stan površine 58 kvadrata u Budvi, kao i stan od 139 kvadrata i dva garažna mjesta u Novom Baru.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici donio je odluku o privremenoj zabrani raspolaganja nekretninama koje su u vlasništvu ruskog državljanina sa izraelskim pasošem Aleksandera Mihailoviča Krugljanskog (31), u okviru finansijskog izviđaja koji Specijalno državno tužilaštvo vodi protiv njega i njegove supruge Aleksandere Ševcove Krugljanski (42), prenose Vijesti.

Odlukom sudije za istragu Gorana Šćepanovića obuhvaćena su dva stana i dva garažna mjesta – stan površine 58 kvadrata u Budvi, kao i stan od 139 kvadrata i dva garažna mjesta u Novom Baru.

Kako se navodi u rješenju u koje su „Vijesti“ imale uvid, zabrana se odnosi na sljedeće nepokretnosti:

„Zabrana se odnosi na sledeće nepokretnosti LN **** KO Budva: PD 17, stambeni prostor spratnosti P4, površine 58 m2, u zgradi broj 1 na katastarskoj parceli...u svojini Krugljanski Aleksandra u obimu 1/1, LN **** KO Novi Bar: PD 99, stambeni prostor spratnosti P5, površine 139 m2, u stambeno-poslovnoj zgradi broj 1 na katastarskoj parceli...u svojini Krugljanski Aleksandra u obimu 1/1... garažno mjesto spratnosti 1P, površine 14 m2, u stambeno-poslovnoj zgradi broj 1 na katastarskoj parceli....u svojini Krugljanskii Aleksandra u obimu 1/1 i garažno mjesto spratnosti 1P, površine 15 m2, u stambeno-poslovnoj zgradi broj 1... u svojini Krugljanski Aleksandra u obimu 1/1“, piše u sudskom rješenju.

Sud je naložio Upravi za katastar, odnosno njenim područnim jedinicama u Budvi i Baru, da u listove nepokretnosti upišu zabilježbe zabrane raspolaganja. Istim rješenjem propisano je da su Uprava za katastar i Uprava za državnu imovinu dužne da se staraju o njegovom izvršenju.

Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru od 26. septembra vodi postupak protiv supružnika zbog sumnje na krijumčarenje i pranje novca, dok je Specijalno državno tužilaštvo 12. oktobra predložilo određivanje privremene mjere zabrane raspolaganja njihovim nekretninama.

U sudskom rješenju precizirano je i koliko dugo ova mjera može ostati na snazi.

„Privremena mjera obezbjeđenja može trajati najduže do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću. Privremena mjera ukinuće se po službenoj dužnosti ako u roku od dvije godine od dana donošenja rješenja o određivanju privremene mjere obezbjeđenja optužnica ne stupi na pravnu snagu“, navedeno je u dokumentu.

Krugljanski su uhapšeni 23. septembra na tivatskom aerodromu, zbog sumnje da su počinili krivična djela krijumčarenje robe i pranje novca. Policija ih je lišila slobode prilikom ukrcavanja na let za Tel Aviv, u okviru akcije crnogorskog bezbjednosnog sektora.

Tom prilikom od njih je oduzeta veća količina informatičke opreme i novca. Dan kasnije, nakon pretresa 19 torbi i kofera, policija je saopštila da je pronašla GPS uređaj za praćenje sa mikrofonom, profesionalni detektor radio-signala, nadzorne kamere i opremu za video-nadzor, računarske komponente, memorijske uređaje, kablove i drugu elektronsku opremu, prenose Vijesti.

Među oduzetim predmetima nalazio se i uređaj „BugHunter Professional BH-04“, namijenjen otkrivanju radio-predajnika, uključujući skrivene bežične mikrofone, kamere i druge uređaje koji emituju radio-signal.

Pored elektronske opreme, policija je od supružnika oduzela 26.210 eura, 1.150 izraelskih šekela, kao i određenu količinu ljekova.

Prema ranijim informacijama, Krugljanski su u Crnu Goru dolazili sa turističkom vizom i u periodu prije hapšenja više puta boravili u zemlji. U danima nakon njihovog privođenja policija je pretresla objekte u Budvi i Baru koji su u vlasništvu Aleksandera Krugljanskog.

Tokom tih pretresa pronađeno je oko milion eura, kao i dodatna informatička oprema, među kojom se, prema navodima iz istrage, nalazila i oprema za praćenje i nadzor.

Nakon hapšenja, iz Uprave policije saopšteno je da njihovi službenici, u koordinaciji sa nadležnim tužiocem i u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost (ANB), drugim institucijama iz bezbjednosnog sistema i međunarodnom obavještajnom zajednicom, preduzimaju aktivnosti radi utvrđivanja svih okolnosti u vezi sa osumnjičenima.

„Uprava policije nastavlja odlučne aktivnosti na identifikaciji svih bezbjednosnih izazova i prijetnji, u cilju neutralisanja djelovanja kriminalnih i interesnih struktura“, saopšteno je tada iz policije.

Sudija za istragu Osnovnog suda u Kotoru odredio je 26. septembra Krugljanskima pritvor do 30 dana, koji je naknadno produžen.