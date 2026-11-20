Ko je došao na ideju da se parking gradi upravo na ovoj lokaciji i ko je dao saglasnost za realizaciju takvog rešenja?
Gradnja parkinga u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog izazvala je brojne reakcije javnosti i otvorila pitanje opravdanosti ovakvog projekta.
Ko je došao na ideju da se parking gradi upravo na ovoj lokaciji i ko je dao saglasnost za realizaciju takvog rešenja?
U bulevaru koji je i sada opterećen velikim saobraćajnim gužvama, dodatna frekvencija vozila mogla bi da izazove još veće probleme. Kako će saobraćaj funkcionisati kada se formiraju kolone automobila koji čekaju slobodno parking mjesto, ali i prilikom izlaska sa parkinga?
Sve to zbog svega desetak parking mjesta.
Nameće se pitanje – moramo li baš svaku lijepu i vrijednu gradsku lokaciju da uništimo, umjesto da je sačuvamo i unaprijedimo?
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