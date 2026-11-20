Potezi pjevača bacili su sumnju da između njih nikada nije bilo emocija, već je sve bilo samo dobro osmišljena strategija

Izvor: Instagram printscreen

Džejla Ramović i Jakov Jozinović mjesecima unazad privlače pažnju javnosti zbog navodne veze, a sada su pokrenuli i priče da možda pripremaju i zajednički duet.

Oni su oboje gotovo istovremeno objavili na društvenim mrežama misteriozne snimke, a fanovi su uočili sličnosti u njihovom vizuelnom stilu i simbolima koje su koristili.

Jakov je podijelio kratak snimak na kojem izlazi iz automobila, a uz njega je ostavio tri emotikona - ružu, labuda i srce.

Džejla je, s druge strane, objavila snimak na kojem pozira poput balerine, uz emotikone baletskih patika, ogledala i srca.

Ove objave izazvale su haos na društvenim mrežama, pa većina korisnika Iksa smatra da je cijela priča o njihovoj ljubavnoj vezi, kao što se i pretpostavljalo, bio samo dobro osmišljen marketinški potez pred promociju zajedničke pjesme.

Podsjetimo, prvi snimak Jakova i Džejle izazvao je lavinu reakcija na Iksu, gdje se priča razvila u nekoliko pravaca - od romantizovanja njihove veze do teorija o pažljivo osmišljenom PR potezu, naročito nakon "objavi pa obriši" momenta.

"Ako je ovo PR, onda je genijalno odrađeno, svi pričaju o njima! Ovo je baš filmska priča, prelijepo ako je iskreno! Ne postoji slučajno objavljen pa obrisan video u 2026. godini", samo je neki od komentara na mrežama, a fanovi i dalje polemišu da li je par zajedno ili je sve samo jedna velika prevara.