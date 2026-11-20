Vozilo „pauk“ do 7. avgusta nalazilo se u nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, nakon čega je, stupanjem na snagu novog Zakona o bezbjednosti saobraćaja, dodijeljeno Parking servisu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ukoliko budžet Glavnog grada za narednu godinu ne bude usvojen, Parking servis neće preuzeti specijalna vozila „pauk“ od Uprave za inspekcijske poslove. To je za „Dan“ potvrdio direktor ovog gradskog preduzeća Nikola Lazović, ističući da bi preuzimanje vozila bez obezbijeđenih finansijskih sredstava moglo ozbiljno ugroziti poslovanje kompanije.

Vozilo „pauk“ do 7. avgusta nalazilo se u nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, nakon čega je, stupanjem na snagu novog Zakona o bezbjednosti saobraćaja, dodijeljeno Parking servisu. Ipak, procedura primopredaje još nije okončana, zbog čega specijalno vozilo trenutno ne učestvuje u saobraćaju na gradskim ulicama.

Dodatnu neizvjesnost predstavlja usvajanje budžeta Glavnog grada, čiji nacrt iznosi 183,3 miliona eura. Zbog političkih nesuglasica u gradskoj skupštini, još uvijek nije izvjesno da li će predloženi budžet dobiti potrebnu podršku.

Lazović je naveo da je o ovom pitanju razgovarao sa glavnim administratorom i sekretarom za finansije, te da je na sastanku zaključeno da se odluka o preuzimanju vozila odloži do usvajanja budžeta.

Kako je objasnio, angažovanje „pauka“ podrazumijeva značajne troškove za zaposlene, gorivo, održavanje i druge operativne potrebe, koje Parking servis ne bi mogao samostalno da pokrije bez odgovarajuće finansijske podrške.

„Parking servis je profitabilno preduzeće, a ‘pauk’ nosi velike troškove, kako za radnike, tako i svega ostalog. Došli smo do zaključka da bi, ukoliko bi ‘pauk’ prešao u Parking servis, a budžet ne bude usvojen, nakon izvjesnog vremena mogli uništiti preduzeće“, kazao je Lazović za „Dan“.

On je ukazao i na to da Parking servis do sada nije dobijao sredstva iz budžeta Glavnog grada za obavljanje javne funkcije, dok je nacrtom budžeta za narednu godinu prvi put predviđena finansijska podrška od 300.000 eura.

Lazović je pojasnio da bi u slučaju neusvajanja budžeta bilo moguće privremeno finansiranje, tokom kojeg se odobrava mjesečni iznos u visini jedne dvanaestine stvarnih izdataka. Međutim, kako preduzeće ranijih godina nije imalo budžetska izdvajanja za javnu funkciju, takav model finansiranja ne bi mu omogućio odgovarajuću podršku za nove obaveze.

Prema njegovim riječima, Upravni odbor Parking servisa tražio je da se za ovu namjenu opredijeli 500.000 eura, imajući u vidu visoke troškove koji prate rad specijalnih vozila.

„U startu imamo javni postupak za nabavku goriva, koje je skupo, ali i za održavanje i osiguranje vozila, kao i registraciju. Samo na te dvije stavke išlo bi 200.000 eura“, istakao je Lazović.

Osim finansijskih pitanja, sporno je i tehničko stanje vozila koja bi trebalo da budu predata gradskom preduzeću. Prema planu, Parking servis bi od Uprave za inspekcijske poslove trebalo da preuzme ukupno osam specijalnih vozila.

Ipak, kako navodi Lazović, postoje informacije da se pojedina vozila nalaze u lošem stanju, zbog čega je Upravni odbor postavio dodatne uslove za realizaciju primopredaje.

„Imamo informacije da su neka vozila u lošem stanju i zahtjev Upravnog odbora je da se preuzimanje prihvati ukoliko nam Uprava za inspekcijske poslove preda dva nova vozila i ostala koja su u dobrom stanju“, naveo je direktor Parking servisa.

Tako će konačna odluka o preuzimanju „pauka“ zavisiti od usvajanja budžeta Glavnog grada, obezbjeđivanja novca za finansiranje nove javne funkcije, ali i od stanja vozila koja bi trebalo da pređu u nadležnost Parking servisa.