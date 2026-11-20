Donald Tramp izjavio je nakon razgovora sa Putinom i Si Đinpingom da je teško postići sporazum o ograničenju nuklearnog oružja, ali da neće odustati.

Izvor: Vyacheslav Prokofiev / Sputnik / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas nakon razgovora sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i kineskim predsjednikom Si Đinpingom da je zajednički sporazum o ograničenju nuklearnog oružja težak za postići, ali da će i dalje raditi na tome.

"Volim taj koncept, ali u smislu čistih pregovora, to je veoma teško da kao predsjednik i ostvarim", rekao je Tramp u avionu tokom povratka ka Vašingtonu sa samita u Šengdženu.

Analitičari navode da je glavni priorotet za Trampa bio da započne trostrane razgovore o nuklearnom oružju.

Američki predsjednik je naveo da je kineski lider saglasan sa njim u konceptu ograničenja nuklearnog oružja "ali da je istovremeno teško nekome reći da posjeduje 4.000 komada atomskog oružja i odustaćemo od polovine".

On je naglasio da će nastaviti da iznosi tu temu, "jer to treba biti obavljeno, ali je veoma teško to i psihološki postići".