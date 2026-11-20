Kako su pojasnili, A.A.M. je državljanki Maroka, koja nije imala vizu za ulazak u Crnu Goru, omogućio tranzit kroz našu državu, a potom pokušao da joj omogući i nezakonit prelazak državne granice.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Državljanin Palestine A.A.M. pravosnažno je osuđen na četiri mjeseca zatvora zbog krivičnog djela nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, prenosi Dan.

Pored zatvorske kazne, sud mu je izrekao i mjeru bezbjednosti oduzimanja vozila koje je koristio prilikom izvršenja krivičnog djela, kao i protjerivanje iz Crne Gore u trajanju od deset godina, naveli su iz ODT-a.

Kako su pojasnili, A.A.M. je državljanki Maroka, koja nije imala vizu za ulazak u Crnu Goru, omogućio tranzit kroz našu državu, a potom pokušao da joj omogući i nezakonit prelazak državne granice.

U toj namjeri spriječili su ga službenici policije.

Optužni predlog protiv A.A.M. podnijelo je Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću, nakon čega je okrivljeni pravosnažno osuđen.