Savjet Komore je na sjednici održanoj 12. novembra 2026. godine razmatrao ovaj slučaj i jednoglasno zaključio da planirani zahvat suštinski predstavlja izgradnju potpuno novog objekta, a ne rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju postojećeg trga.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Komora arhitekata i planera Crne Gore uputila je poziv svim svojim članovima da ne učestvuju u postupku javne nabavke koji se odnosi na „Izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje Trga nezavisnosti u Podgorici“, prenose Vijesti.

Kako je navedeno u saopštenju objavljenom na zvaničnom sajtu Komore, otvoreni postupak za dostavljanje ponuda objavljen je 9. novembra 2026. godine na Portalu javnih nabavki.

U Komori ukazuju da je projektnim zadatkom, kao i izmijenjenom Odlukom o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa, koja je dostavljena kao dopuna tenderske dokumentacije, predviđena izgradnja dvoetažne podzemne garaže na prostoru Trga nezavisnosti.

Savjet Komore je na sjednici održanoj 12. novembra 2026. godine razmatrao ovaj slučaj i jednoglasno zaključio da planirani zahvat suštinski predstavlja izgradnju potpuno novog objekta, a ne rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju postojećeg trga.

„Rušenje postojećeg trga koji u postojećem stanju nema podzemne etaže, izgradnja nove podzemne garaže na dva nivoa, i izgradnja novog trga na krovu objekta garaže predstavlja de fakto izgradnju novog objekta, te da se to ne može smatrati rekonstrukcijom, dogradnjom i nadogradnjom, i da kao takvo ne može biti izuzeto od obaveznog javnog konkursa propisanog članom 15 stav 2 Zakona o izgradnji objekata“, navodi se u zaključku Komore.

Iz ove institucije pojasnili su i da jedan član Savjeta nije učestvovao u odlučivanju, budući da je zaposlen u Glavnom gradu Podgorici, što bi predstavljalo mogući konflikt interesa.

Posebno su se osvrnuli na dokument koji je priložen uz dopunu tenderske dokumentacije, a koji nosi naziv „Pozitivno mišljenje Ministarstva za Trg nezavisnosti za objavu bez konkursa“. Prema ocjeni Komore, taj dokument ne sadrži zvanično mišljenje Ministarstva, već internu elektronsku prepisku između službenika Ministarstva i kabineta gradonačelnika.

Zbog toga su od nadležnog Ministarstva zatražili zvanično tumačenje, uz obrazloženje da se interna komunikacija ne može tretirati kao formalno mišljenje institucije niti se iz nje može jasno utvrditi na šta se konkretno odnosi, pišu Vijesti.

Iz Komore smatraju da se ovakvim postupcima javnih nabavki narušava ugled arhitektonske profesije i zanemaruje značaj stručnog mišljenja prilikom donošenja odluka o uređenju javnih prostora.

„Obzirom da se ovakvim postupcima javnih nabavki u potpunosti degradira profesija arhitekte i mišljenje struke koja bi trebala da bude ključni faktor, a obzirom da Komora u skladu za javnim ovlašćenjima štiti javni interes, prava, ugleda i interese svojih članova, i da je u konkretnom slučaju i javni interes i interes članova Komore da odluka o izgledu javnih prostora ne treba biti svedena na administrativno nadmetanje u najnižoj cijeni, već dobijena kroz arhitektonski konkurs, pozivamo sve članove Komore da ne učestvuju u ovom procesu javne nabavke u skladu sa Kodeksom strukovne etike Komore arhitekata i planera“, poručili su iz Komore arhitekata i planera Crne Gore.