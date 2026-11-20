Rusija pokrenula stravičan raketni napad na Ukrajinu.

Izvor: Alexander Polegenko / Zuma Press / Profimedia

Rusija je tokom noći pokrenula masovni raketni napad na Kijev i druge regione širom Ukrajine kao odmazdu za oštećenje Krimskog mosta, a udarima su prethodili cjelodnevni napadi dronovima na samo središte ukrajinske prijestonice.

Pogođena tri mosta preko Dnjepra

Ruski balistički projektili pogodili su tri mosta preko rijeke Dnjepar, a prvi podaci govore o najmanje troje poginulih i 15 ranjenih, uz strah da će broj žrtava rasti. Riječ je o najžešćim udarima na ključne saobraćajnice koje povezuju lijevu i desnu obalu Kijeva od početka rata. Gradonačelnik Vitalij Kličko objavio je na Telegramu da su pogođeni Podolsko-voskresenski, Darnicki i Južni (Pivdenji) most. Zbog zatvorenih i ograničenih puteva, kretanje u gradu od tri miliona stanovnika, koji svakodnevno koriste šest glavnih mostova, drastično je otežano.

Nestanak struje i vode, podignuti bombarderi Tu-160

U prijestonici je prekinuto snabdijevanje strujom i vodom, dok su se sirene oglasile u svim regionima, a eksplozije su odjekivale čitave noći, piše "Kyiv Independent". Vojni kanali izvijestili su da je Rusija podigla supersonične strateške bombardere Tu-160 iz baze Ukrainka na Dalekom istoku, sposobne da nose konvencionalno i nuklearno oružje, čime su ugrožene i oblasti daleko od fronta.

Wild Footage From Kyiv, Ukraine Tonight As Russia Launches A Massive Missile And Drone Attacking Across The Country https://t.co/VGwMdbK7Az — WarWatchDaily (@WarWatchDaily)November 20, 2026

Talasi eksplozija od 1.25 do jutra

Prve detonacije potresle su Kijev oko 1.25 časova po lokalnom vremenu, neposredno nakon upozorenja na balističke rakete. Nešto pre dva sata ujutru vazduhoplovstvo je poručilo: "Svi balistički projektili idu prema Kijevu", nakon čega su uslijedili snažni udari u centru. Novi talasi eksplozija trajali su od 3.00 do 6.30. Kličko je naveo da je pogođen objekat kritične infrastrukture, pa je četvrt Pečersk ostala bez grejanja, struje i vode. Prijavljeni su požari u stambenim zgradama u Obolonu i Podolu, kao i udari na nestambene objekte u Podolu i infrastrukturu u Golosejevskom okrugu.

Kerch bridge collapse moment. Absolute cinema https://t.co/3PcWQyJP7p — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate)November 17, 2026

Udari širom zemlje, pogođena bolnica u Harkovu

Uzbune zbog balističkih raketa proglašene su za Sumsku i Poltavsku oblast, a dronovi su stigli i do krajnjeg zapada. U Lavovu su eksplozije odjeknule pre sedam ujutru tokom dejstva PVO, nakon što je guverner Maksim Kozicki upozorio da ruski dron kruži iznad grada, dok je PVO dejstvovala i u Ivano-Frankivsku, potvrdio je gradonačelnik Ruslan Marcinkiv.

U Krivom Rogu masovni napad dronovima pogodio je važan infrastrukturni objekat, izjavio je Aleksandar Vilkul. Bliže frontu, u Harkovu, gradonačelnik Igor Terehov saopštio je da je pogođena bolnica u Ševčenkovskom okrugu, gdje su ranjene najmanje četiri osobe, a razbijeno je više od 50 prozora.

Gut-wrenching footage from Zhovtie Vody in Dnipropetrovsk region, central Ukraine. That's what nighttime all too commonly looks like when you have a "friend" and "humanitarian" ruling next door. Meanwhile in Kyiv we await roughly 50 more missiles. https://t.co/QEn1Q1j3TB — Oliver Carroll (@olliecarroll)November 20, 2026

Putinova prijetnja i diplomatski preokret

Dan uoči napada ruski predsjednik Vladimir Putin zapretio je odmazdom zbog udara na Krimski most, čiji se dio urušio 17. novembra nakon što ga je Ukrajina pogodila projektilom "Flamingo". "Naša odmazda biće mnogo bolnija od onoga što je Ukrajina učinila mostu. S današnjim preciznim oružjem to uopšte nije teško izvesti", poručio je Putin.

Noćnom napadu prethodili su cjelodnevni udari dronovima na centar Kijeva, u kojima su oštećene dvije evropske ambasade, katedrala Svetog Vladimira i stambene zgrade, dok je 26-godišnji muškarac poginuo, a petoro ljudi je povrijeđeno.

Sve se odigralo dok je Putin u kineskom Šenženu sa Donaldom Trampom i Si Đinpingom potpisao "deklaraciju o miru", dok je Volodimir Zelenski u Berlinu sa liderima "Koalicije voljnih" zatražio prekid vatre za energetiku i plovne puteve u Crnom moru, što je Putin odbio.