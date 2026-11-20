Predlogom je obuhvaćeno povećanje starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, ali i novčanih naknada za tjelesno oštećenje, dodatka za pomoć i njegu, kao i naknada koje se ostvaruju po osnovu preostale radne sposobnosti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanici Skupštine Crne Gore danas će razmatrati Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim Demokratska partija socijalista (DPS) traži povećanje svih penzija i pojedinih naknada za 30 odsto, počev od 1. januara 2027. godine. Početak sjednice najavljen je za 15 časova, prenosi CdM.

Predlogom je obuhvaćeno povećanje starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, ali i novčanih naknada za tjelesno oštećenje, dodatka za pomoć i njegu, kao i naknada koje se ostvaruju po osnovu preostale radne sposobnosti.

Kako je predviđeno predloženim zakonskim rješenjem, uvećanje bi se primjenjivalo automatski, po službenoj dužnosti, bez potrebe za donošenjem posebnih rješenja. Pravo na povećane iznose imali bi postojeći korisnici od 1. januara 2027. godine, ali i građani koji penziju ili neku od navedenih naknada ostvare nakon stupanja zakona na snagu.

Iz DPS-a poručuju da je osnovni cilj ove inicijative poboljšanje materijalnog položaja penzionera i očuvanje njihove kupovne moći, naročito u okolnostima kontinuiranog rasta cijena hrane i usluga i izraženih inflatornih pritisaka.

U obrazloženju predloga navodi se da je krajem 2025. godine u Crnoj Gori evidentirano 132.242 korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Od tog broja, čak 64.558 građana, odnosno više od polovine, primalo je najnižu penziju.

Kao jedan od razloga za predloženo povećanje DPS navodi i sve izraženiji nesrazmjer između rasta zarada i penzija. Prema podacima iz obrazloženja, prosječna neto zarada u januaru 2024. godine iznosila je 820 eura, dok je prosječna penzija bila 490 eura. U novembru 2026. godine prosječna zarada dostigla je 1.040 eura, a prosječna penzija 555 eura.

Generalni sekretar DPS-a i poslanik Nikola Milović kazao je da su iz Nikšića pokrenuli razgovore sa penzionerima širom Crne Gore, tokom kojih su, kako tvrdi, čuli njihovu zabrinutost zbog budućeg materijalnog položaja nakon najava uvođenja Euro modela.

„Penzioneri su nam potvrdili ono što smo i pretpostavljali, a to je da su zabrinuti za svoj položaj nakon najavljenog Euro modela. Zbog toga je Demokratska partija socijalista predložila povećanje svih penzija u Crnoj Gori za 30 odsto od 1. januara 2027. godine. Želimo da se ova populacija naših građana na jednostavniji način suoči s ogromnom inflacijom koja ih očekuje u narednoj godini“, poručio je Milović.

On je ocijenio da će današnja rasprava u parlamentu pokazati kakav odnos političke partije imaju prema penzionerima i njihovom položaju u društvu.

„Konačno je vrijeme da saopštimo da su penzioneri ne teret ovoga društva, već temelj same države“, kazao je Milović.

Prema finansijskoj procjeni koju je predstavio DPS, sprovođenje predloženih izmjena zahtijevalo bi dodatnih 251,1 milion eura iz državnog budžeta za 2027. godinu.