Toma Zdravković bi danas napunio 88 godina. Legendarni pjevač godinama se borio sa teškom bolešću, a pred kraj života ostao je bez nekoliko organa.

Izvor: Youtube printscreen/ Toma Zdravković Official

Toma Zdravković ostao je upamćen kao jedan od najvećih boema na ovim prostorima, čovek čije su pjesme obilježile generacije i čiji je život bio ispunjen velikim emocijama, ljubavima i kafanskim noćima. Ipak, iza njegove prepoznatljive interpretacije i života koji je često djelovao kao neprekidna pjesma krila se i dugogodišnja borba sa teškom bolešću.

Legendarni pjevač rođen je 20. novembra 1938. godine, a da je danas živ, proslavio bi 88. rođendan. Preminuo je 30. septembra 1991. godine u Beogradu, u 53. godini života, nakon dugogodišnjih zdravstvenih problema.

O njegovoj bolesti tokom godina pisalo se na različite načine. Prema brojnim biografskim navodima, Toma se dugo borio sa karcinomom prostate, dok je njegova supruga Gordana govorila o dijagnozi karcinoma mokraćne bešike, koja mu je postavljena još 1973. godine. Njegovo zdravstveno stanje dodatno su zakomplikovali problemi sa bubrezima i posledice saobraćajne nesreće.

U jednom od poslednjih intervjua, koji je dao iz bolnice 12. avgusta 1991. godine, Toma je otvoreno govorio o operacijama kroz koje je prošao.

"Izvađena su mi odjednom tri organa, bubreg, bešika i prostata", ispričao je tada pjevač, objašnjavajući da je prethodno ostao bez jednog bubrega, a da se kasnije tumor proširio i zahvatio i druge organe.

Njegova supruga je kasnije ispričala da je posle velike operacije imao period od sedam ili osam godina bez većih problema, ali da je saobraćajna nesreća, u kojoj je na njega naletio autobus, dodatno pogoršala njegovo stanje. Nakon što mu je odstranjen i drugi bubreg, njegovo zdravlje se ozbiljno narušilo.

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(MONDO)