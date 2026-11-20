Aleksandar Čupić obratio se javnosti nakon sjednice Skupštine Srbije na kojoj su izabrani potpredsjednici parlamenta i generalni sekretar.

Izvor: Damir Dervisagic/Kurir

Predstavnici "Studentske liste" obratili su se javnosti na konferenciji za medije nakon završene sjednice Narodne skupštine na kojoj su izabrani potpredsjednici parlamenta i generalni sekretar. Obratio se novi predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić.

"Nadam se da sam pokazao da ću biti predsjednik svih poslanika u Skupštini i da ću ubediti obje grupe da rad Skupštine bude zakonit. Nadam se da je vrijeme da pokažemo kako se to radi i preuzmemo odgovornost", kratak je bio Čupić.

Javnosti i predstavnicima medija obratila se kratko i narodna poslanica Aleksandra Štimac. Ocijenila je da je "dan bio dugačak, ali istorijski".

"Izuzetno naporan dan, ali istorijski. Među prvim zahtjevima studentskog pokreta bio je zahtev da institucije počnu da rade, a od danas je jedna od najznačajnijih institucija u Srbiji predvođena ljudima sa studentske liste. Čestitam predsjedniku Skupštine i potpredsjednicima", navela je ona.

Vidi opis "Nadam se da sam pokazao da ću biti predsednik svih poslanika": Aleksandar Čupić o sjednici Skupštine Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

Da podsjetimo, poslanici Narodne skupštine Srbije izglasali su Aleksandra Čupića za novog predsjednika parlamenta, a odabrano je i šest potpredsjednika parlamenta, to su Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić. Na kraju sjednice odabrana je Mirjana Radaković na mesto generalnog sekretara parlamenta.