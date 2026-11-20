Ovakav rezultat ostvaren je nakon Međuvladine konferencije, održane 19. novembra, na kojoj je Crna Gora napravila još jedan značajan korak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Crna Gora je do sada privremeno zatvorila 25 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, dok je za okončanje pregovora potrebno zatvoriti još osam poglavlja, piše CdM.
Ovakav rezultat ostvaren je nakon Međuvladine konferencije, održane 19. novembra, na kojoj je Crna Gora napravila još jedan značajan korak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Među poglavljima koja su privremeno zatvorena nalaze se i ona koja obuhvataju važne oblasti, poput slobode kretanja, privrednog prava, politike konkurencije, poljoprivrede, obrazovanja, carinske unije, regionalne politike i vanjskih odnosa.
Pregled privremeno zatvorenih poglavlja (25):
Poglavlje 1 – Sloboda kretanja robe
Poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika
Poglavlje 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga
Poglavlje 4 – Sloboda kretanja kapitala
Poglavlje 5 – Javne nabavke
Poglavlje 6 – Privredno pravo
Poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine
Poglavlje 8 – Politika konkurencije
Poglavlje 10 – Informatičko društvo i mediji
Poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj
Poglavlje 12 – Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika
Poglavlje 13 – Ribarstvo
Poglavlje 16 – Porezi
Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika
Poglavlje 18 – Statistika
Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje
Poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika
Poglavlje 21 – Trans-evropske mreže
Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
Poglavlje 25 – Nauka i istraživanje
Poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura
Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja
Poglavlje 29 – Carinska unija
Poglavlje 30 – Vanjski odnosi
Poglavlje 32 – Finansijski nadzor
Preostalo još osam poglavlja
Do završetka pregovora sa Evropskom unijom Crnoj Gori je ostalo da privremeno zatvori još osam poglavlja:
Poglavlje 9 – Finansijske usluge
Poglavlje 14 – Saobraćajna politika
Poglavlje 15 – Energetika
Poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava
Poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost
Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene
Poglavlje 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika
Poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe