Ovakav rezultat ostvaren je nakon Međuvladine konferencije, održane 19. novembra, na kojoj je Crna Gora napravila još jedan značajan korak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Izvor: Vlada Crne Gore

Crna Gora je do sada privremeno zatvorila 25 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, dok je za okončanje pregovora potrebno zatvoriti još osam poglavlja, piše CdM.

Ovakav rezultat ostvaren je nakon Međuvladine konferencije, održane 19. novembra, na kojoj je Crna Gora napravila još jedan značajan korak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Među poglavljima koja su privremeno zatvorena nalaze se i ona koja obuhvataju važne oblasti, poput slobode kretanja, privrednog prava, politike konkurencije, poljoprivrede, obrazovanja, carinske unije, regionalne politike i vanjskih odnosa.

Pregled privremeno zatvorenih poglavlja (25):

Poglavlje 1 – Sloboda kretanja robe

Poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika

Poglavlje 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Poglavlje 4 – Sloboda kretanja kapitala

Poglavlje 5 – Javne nabavke

Poglavlje 6 – Privredno pravo

Poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine

Poglavlje 8 – Politika konkurencije

Poglavlje 10 – Informatičko društvo i mediji

Poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj

Poglavlje 12 – Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

Poglavlje 13 – Ribarstvo

Poglavlje 16 – Porezi

Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika

Poglavlje 18 – Statistika

Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje

Poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika

Poglavlje 21 – Trans-evropske mreže

Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Poglavlje 25 – Nauka i istraživanje

Poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura

Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja

Poglavlje 29 – Carinska unija

Poglavlje 30 – Vanjski odnosi

Poglavlje 32 – Finansijski nadzor

Preostalo još osam poglavlja

Do završetka pregovora sa Evropskom unijom Crnoj Gori je ostalo da privremeno zatvori još osam poglavlja:

Poglavlje 9 – Finansijske usluge

Poglavlje 14 – Saobraćajna politika

Poglavlje 15 – Energetika

Poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava

Poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost

Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene

Poglavlje 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika

Poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe