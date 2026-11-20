Kako je saopšteno, u narednoj fazi predstoji razrada idejnih rješenja i priprema projektne dokumentacije, kako bi se stvorili uslovi za realizaciju projekta koji bi Jelovicu pozicionirao kao atraktivnu turističku destinaciju tokom cijele godine.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Jelovica bi u narednom periodu mogla da dobije značajne nove turističke sadržaje, među kojima su izgradnja panoramske gondole i porodičnog avanturističkog parka, uz prateću infrastrukturu. O ovim planovima razgovarano je na sastanku predstavnika Opštine Berane sa čelnicima Ministarstva turizma Crne Gore, prenosi Dan.

Sastanku su prisustvovali v.d. sekretarke Sekretarijata za turizam Opštine Berane Ivana Pantović, ministarka turizma Simonida Kordić, državni sekretar Petar Drašković i direktor Direktorata za investicije Zoran Vojinović.

Kako je saopšteno, u narednoj fazi predstoji razrada idejnih rješenja i priprema projektne dokumentacije, kako bi se stvorili uslovi za realizaciju projekta koji bi Jelovicu pozicionirao kao atraktivnu turističku destinaciju tokom cijele godine.

Pantović je istakla da je fokus razgovora bio na unapređenju turističke infrastrukture i kreiranju novih sadržaja namijenjenih porodicama, ljubiteljima prirode i aktivnog odmora.

„Naš cilj je da prirodne potencijale ovog prostora upotpunimo kvalitetnom turističkom ponudom, koja će podstaći duži boravak gostiju i stvoriti nove prilike za lokalno stanovništvo i privredu. Konkretno je razgovarano o stvaranju uslova za izgradnju panoramske gondole i porodičnog avanturističkog parka sa pratećom infrastrukturom“, kazala je Pantović.

Ona je naglasila da je riječ o početnoj fazi pripreme kapitalnog projekta, koji bi podrazumijevao državno ulaganje u razvoj turističkih kapaciteta ovog područja.

Prema njenim riječima, slijedi priprema potrebne dokumentacije i nastavak saradnje sa nadležnim institucijama, sa namjerom da Jelovica postane prepoznatljivo planinsko odredište tokom svih 365 dana u godini.

Pantović smatra da ovaj prostor ima značajan potencijal za razvoj planinskog turizma, ali da je neophodno pažljivo planirati buduće investicije, uz očuvanje prirodnih vrijednosti i autentičnosti područja.

Posebno značajnu dimenziju projekta predstavlja mogućnost povezivanja beranske strane Jelovice sa vrhovima Bjelasice i postojećim skijaškim kompleksom na području Kolašina.

Naime, u strateškim dokumentima koji se odnose na razvoj turizma ovog područja navodi se da bi izgradnja panoramske gondole mogla otvoriti prostor za razvoj oko 100 kilometara novih skijaških staza. Uz to, planirani avanturistički park obogatio bi ponudu sadržajima za porodice i ljubitelje aktivnog odmora.

Realizacija ovih planova mogla bi predstavljati važan podsticaj turističkom razvoju Berana, otvaranju novih mogućnosti za lokalnu privredu i snažnijem pozicioniranju Jelovice na turističkoj mapi Crne Gore.