Zoran Birtašević otkrio zanimljiv detalj koji se tiče promocije na kojoj je bila Jelena Karleuša sa novim dečkom

Izvor: Instagram printscreen / zoranbirtasevic

Veliki koncertni spektakl Seke Aleksić u Zagrebu izazvao je ogromnu pažnju, a među onima koji su došli da joj pruže podršku bio je i Zoran Birtašević.

Dugodišnji saradnik Jelene Karleuše, s kojom je prekinuo saradnju, našao se na meti glasina da je sada u Sekinom timu.

U razgovoru za Kurir, Zoran je prvo iznio svoje mišljenje o Aleksićevoj, ali i otkrio u kakvom su odnosu:

Vidi opis Zoran Birtašević progovorio prvi put posle skandala: Raskrstio s Karleušom, pa otkrio šta ima sa Sekom Aleksić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / zoranbirtasevic Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram printscreen / zoranbirtasevic Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram printscreen / zoranbirtasevic Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram printscreen / zoranbirtasevic Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram printscreen / zoranbirtasevic Br. slika: 5 5 / 5

"Seku poznajem dugo i imamo zaista lijepu komunikaciju. Ona je sjajan čovjek i drago mi je da vidim da joj se dešava ogroman zasluženi uspjeh. U Zagreb sam došao sa prijateljima, da uživamo u njenom koncertnom spektaklu i pružimo joj podršku. Nevjerovatna energija se dešavala pred 40.000 ljudi, u srcu Zagreba", rekao je Zoran za Kurir.

Iako Seka i Zoran nisu direktno profesionalno sarađivali, njihovi poslovni putevi ipak su se ukrstili kroz jedan važan projekat.

Posredstvom marketinške agencije, Zoran je kao kreativni direktor i producent radio vizuelni identitet događaja organizovanog u Beogradu, povodom promocije njenog novog albuma.

Posebno mu je drago što su pojedini video-sadržaji nastali tokom te promocije kasnije korišćeni i na zagrebačkom koncertu.

"Seka i ja profesionalno nismo direktno sarađivali, ali sam posredstvom marketinške agencije, kao kreativni direktor i producent, uradio vizuelni identitet događaja za potrebe promocije njenog novog albuma u Beogradu. Drago mi je što su neki od video-sadržaja sa promocije korišćeni i u Zagrebu, na koncertu".

Na kraju, imao je samo riječi hvale za pjevačicu i ljude koji stoje iza njenog velikog uspjeha.

"Seka ima sjajan tim koji perfektno radi svoj posao i zaslužuje veliko poštovanje. Želim im svu sreću", zaključio je Zoran.

(Kurir, MONDO)