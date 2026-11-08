Zoran Birtašević otkrio zanimljiv detalj koji se tiče promocije na kojoj je bila Jelena Karleuša sa novim dečkom
Veliki koncertni spektakl Seke Aleksić u Zagrebu izazvao je ogromnu pažnju, a među onima koji su došli da joj pruže podršku bio je i Zoran Birtašević.
Dugodišnji saradnik Jelene Karleuše, s kojom je prekinuo saradnju, našao se na meti glasina da je sada u Sekinom timu.
U razgovoru za Kurir, Zoran je prvo iznio svoje mišljenje o Aleksićevoj, ali i otkrio u kakvom su odnosu:
Zoran Birtašević progovorio prvi put posle skandala: Raskrstio s Karleušom, pa otkrio šta ima sa Sekom Aleksić
"Seku poznajem dugo i imamo zaista lijepu komunikaciju. Ona je sjajan čovjek i drago mi je da vidim da joj se dešava ogroman zasluženi uspjeh. U Zagreb sam došao sa prijateljima, da uživamo u njenom koncertnom spektaklu i pružimo joj podršku. Nevjerovatna energija se dešavala pred 40.000 ljudi, u srcu Zagreba", rekao je Zoran za Kurir.
Iako Seka i Zoran nisu direktno profesionalno sarađivali, njihovi poslovni putevi ipak su se ukrstili kroz jedan važan projekat.
Posredstvom marketinške agencije, Zoran je kao kreativni direktor i producent radio vizuelni identitet događaja organizovanog u Beogradu, povodom promocije njenog novog albuma.
Zoran Birtašević progovorio prvi put posle skandala: Raskrstio s Karleušom, pa otkrio šta ima sa Sekom Aleksić
Posebno mu je drago što su pojedini video-sadržaji nastali tokom te promocije kasnije korišćeni i na zagrebačkom koncertu.
"Seka i ja profesionalno nismo direktno sarađivali, ali sam posredstvom marketinške agencije, kao kreativni direktor i producent, uradio vizuelni identitet događaja za potrebe promocije njenog novog albuma u Beogradu. Drago mi je što su neki od video-sadržaja sa promocije korišćeni i u Zagrebu, na koncertu".
Na kraju, imao je samo riječi hvale za pjevačicu i ljude koji stoje iza njenog velikog uspjeha.
"Seka ima sjajan tim koji perfektno radi svoj posao i zaslužuje veliko poštovanje. Želim im svu sreću", zaključio je Zoran.
(Kurir, MONDO)