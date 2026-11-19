Crnogorski pjevač koji godinama unazad vodi uspješnu karijeru, i jedan od miljenika žena, stigao nam je danas u goste.

Izvor: MONDO

Nakon što se publici predstavio obradom pjesme „Zlatna jabuka“, a potom i singlom „Dobro je“, crnogorski muzičar Davor Vučetić nastavlja da gradi svoj put na muzičkoj sceni. Njegova najnovija pjesma „Tišine“, za koju muziku i tekst potpisuje Milan Rađen, dogodila mu se u veoma teškom periodu života i u njemu probudila posebnu emociju.

Dotakli smo se raznih tema, među kojima je i politika. Pjevač ne krije koliko mu se ne dopada trenutna politička situacija, kao ni najavljeni "euro model".

Da li je zaljubljen, koja je najveća predrasuda o njemu, koju pjesmu izvodi nerado, i druge zanimljive činjenice o njemu, saznajte u intervjuu.

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