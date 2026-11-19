Na području Kantona Sarajevo zaplijenjeno je oko 50 kilograma kanabisa u nastavku akcije "Transporter" i uhapšeni su Sarajlija i državljanin Crne Gore koje su pripadnici Federalne uprave policije zatekli prilikom primopredaje droge.

Izvor: Profimedia/Armin Durgut / Pixel Media

Policija je juče uhapsila državljanina Crne Gore čiji su inicijala B. D. (34) i lice A. K. (23) iz Sarajeva, saopšteno je iz Federalne uprave policije.

Izvršeni su pretresi kamiona "man", crnogorskih registarskih oznaka, i automobila "golf šest" i pronađeno je i oduzeto oko 50 kilograma kanabisa, više mobilnih telefona, više od 17.000 eura i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Policija je privremeno oduzela i motorna vozila. Pretresi su izvršeni na osnovu naredbe Suda BiH.

Uhapšena lica će, nakon kriminalističke obrade, biti predata u nadležnost Tužilaštva BiH.

(Srna)