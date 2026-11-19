Oglasili se Tramp, Putin i Si Đinping nakon istorijskog samita.

Izvor: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP / Profimedia

Predsjednik Kine Si Đinping, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i predsjednik Rusije Vladimir Putin objavili su zajedničko saopštenje nakon istorijskog trilateralnog samita, u kojem su iznijeli ključne stavove o reformi Ujedinjenih nacija, proizvodnji nafte, nuklearnom naoružanju i nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda.

U dokumentu koji su usaglasili lideri tri svjetske sile ističe se posvećenost reformi Ujedinjenih nacija, sa ciljem da ova organizacija "efikasnije odgovara na globalne izazove i ispuni svoju temeljnu misiju očuvanja međunarodnog mira i bezbjednosti".

Trojica predsjednika takođe su se saglasila da povećaju proizvodnju i snabdijevanje naftnim derivatima "na dobrobit svih naroda", uprkos postojećim međunarodnim sankcijama koje se odnose na prodaju ruske nafte.

U saopštenju se posebno naglašava "poštovanje imuniteta državnih zvaničnika", uz poziv Međunarodnom krivičnom sudu da ne "zloupotrebljava" svoju nadležnost. Podsjetimo, upravo je ovo međunarodno tijelo ranije izdalo nalog za hapšenje Vladimira Putina zbog njegove navodne odgovornosti za ratne zločine tokom sukoba u Ukrajini.

Pored toga, lideri SAD, Rusije i Kine potvrdili su stav da se "nuklearni rat ne smije voditi" i obavezali se na nastavak dijaloga o nuklearnim rizicima i sprečavanju širenja nuklearnog naoružanja. Ova tačka dolazi nakon što se Donald Tramp u svom uvodnom obraćanju, kao i u izjavama uoči samita, založio za denuklearizaciju.

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