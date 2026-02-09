Dirljiva scena! Davor Vučetić zapjevao baki u staračkom domu: ,,Želja joj je bila da me još jednom čuje kako pjevam"

"Moja baba, moj lav"

Izvor: Instagram/davorvucetic/Screenshot

Crnogorski pjevač Davor Vučetić, koji je nedavno objavio obradu pjesme Rođa Raičevića "Zlatna jabuka", ne krije koliko je vezan za svoju porodicu. Kroz dosadašnja pojavljivanja u medijima, isticao je da mu je porodica na prvom mjestu.

Nedavno je zapjevao u staračkom domu u Nikšiću, gdje boravi i njegova baka.

Na Instagramu je emotivno dodirnuo svoju publiku ovom objavom:

"Moja baba, moj lav. Poseban dan za mene. Prije par godina je pocela da priča kako joj je želja da me čuje još jednom kako pjevam, ali zbog nemogućnosti da dodje, došli smo mi kod nje. Baba, nije ovo "još jednom", pjevaćemo Bože zdravlja još. Niko starosti nije pobjegao, ali zato smo tu da im istu uljepšamo koliko god možemo i da znaju koliko su voljeni. Uvijek je to posebna ljubav bila", napisao je u opisu videa.