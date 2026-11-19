Strahinja Pavlović otkriva zašto Luka Modrić, i pored 41 godine, ostaje ključni igrač za Hrvatsku i mnoge klubove.

Izvor: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia

Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović je reprezentativnu pauzu iskoristio za oporavak od povrede. Tom prilikom je gostovao i u podkastu "SS Calcio MrBit" gdje je, između ostalog, govorio i o legendarnom Luki Modriću.

Najbolji fudbaler u istoriji Hrvatske iako ima 41 godinu i dalje je i te kako poželjan u mnogim klubovima. Razlog: iskustvo, ali ne samo to - ako je vjerovati Strahinji Pavloviću onda i to što Luka Modrić jednostavno nema manu je velika preporuka za sve timove.

Na šaljivo pitanje novinara: "Daj da nađemo neku manu Luki Modriću", Pavlović je bio ozbiljan: "Nema, nema."

"Nema, zaista nema. Jednostavno, prije svega je normalan čovjek. Toliki šampion, osvojio je Zlatnu loptu, svi znamo koliko igrača nije uspjelo u tome, a on je osvojio i nju i sve te trofeje. I dalje je potpuno na zemlji, totalno normalan lik. Sve, sve najbolje za njega", rekao je Strahinja Pavlović.

Kad će Luka Modrić u penziju?

Luka Modrić je jedini aktivan fudbaler u Italiji koji je osvojio Zlatnu loptu. Poražavajuće za zemlju fudbala, kakva je Italija nekad bila, ali i sjajna prilika da se dokaže koliko Luka Modrić znači tamošnjem razvoju ovog sporta.

Vidi opis Strahinja Pavlović: "Zašto Luka Modrić nema mane? Objasniću vam" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Jack Guez / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Federico Titone / Zuma Press / P/© Federico Titone / SOPA Images Br. slika: 8 8 / 8

"Pa da, i mislim da će još da igra. Nisam htio da ga smaram prošlog ljeta, ali sam osjećao da neće željeti da završi karijeru onako kako smo završili sezonu, posljednjom utakmicom protiv Kaljarija. Bez obzira na to što je nekoliko utakmica prije toga bio povrijeđen, znao sam da će sigurno željeti još da igra. A kada sam vidio kako je Hrvatska prošla i da nisu otišli daleko, onda sam znao. Rekao sam: 'Luka će 100 odsto odigrati još jednu godinu'", otkrio je Pavlović.

"Tako da mu nisam ništa ni pisao, znao sam šta će se dogoditi. Bukvalno 20 dana kasnije objavili su u Italiji da će Luka produžiti ugovor, pošto ima opciju za još jednu godinu, koju će aktivirati. Ali zaista, kada ga vidite, jasno je da ne može da trči kao sa 30 godina... Ali opet vidite da osvaja duele, da trči i da se primjećuje razlika kada je on na terenu i kada nije."

Još jednom: Ima 41 godinu, u poznim je igračkim godinama, a žele ga u Milanu i neophodan je reprezentaciji - Luka Modrić. Ne odustaje i pred mlađima i bržima: "To je taj šampionski mentalitet. Svaka lopta, svaki minut, svaki atom snage", zaključio je Strahinja Pavlović.