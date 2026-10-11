"Krili su da imam rak": Zorica Brunclik o teškoj bolesti, Kemiš mjesecima bio uz nju i strepeo za njen život

Zorica Brunclik otvoreno je govorila o svom zdravstvenom stanju i borbi sa kancerom.

Izvor: Youtube printscreen / Pinkove zvezde

Pjevačica Zorica Brunclik progovorila je iskreno o svom zdravstvenom stanju i otkrila da su njeni najbliži krili od nje da je imala kancer.

"Dugo nisam smjela da jedem ljuto, a onda sam prekjuče samo malo probala i jela sam prvi put sladoled. Šećer smem, ali sladoled ne i ništa hladno", rekla je Zorica.

"Nisam smjela da pipam ništa hladno i cijelo ljeto sam pila samo toplo. Nismo bili na moru, terapije su bile u toku. Nismo nigdje išli, nećemo ni na zimu, ali se nadam da sledeće ljeto možemo. Imamo sve gde bismo otišli na drugom mjestu. Mi sad imamo želju da obiđemo Srbiju, jer smo sve svjetske destinacije prošli. Želja mi je još da idemo u Kinu", priznala je Zorica, a njen suprug je dodao:

"Sve smo prošli od Australije do Meksika, samo još Kina", rekao je Kemiš.

"Ja sam bila i u Africi, Miroljub nije htio jer je imao neke obaveze oko studija. Nije htio da pomjeri jer je obećao tom pjevaču da će ploča da izađe", dodala je Zorica.

O počecima borbe

Voditeljka emisije "Premijera - vikend specijal", Bojana Lazić, pitala je Zoricu o detaljima borbe.

"Ko je bio u većem strahu kad se sve otkrilo? Ko je glumio da je više hrabar?", pitala je Bojana.

"Svi su glumili, ja nisam znala da imam kancer. Svi su znali sve. Doktor kad me je drugi opet operisao i rekao: 'Sad je rak pod kontrolom, nemoj da brineš', ja samo što se nisam srušila. Perifernim vidom sam videla da ne reaguju kao što treba kad se sazna tako strašna vijest. Ja sam onda shvatila da su svi znali i da im je bilo teško da se odnose prema meni kao da sam zdrava", rekla je ona i još otkrila:

"Miroljubov dah me je budio jer je gledao da li dišem. Oni su to od mene krili od marta do maja", ispričala je Zorica Brunclik.

"Još i ranije", dodao je Kemiš.

"Mislila sam da je upala debelog crijeva i da nije riječ o operaciji. Ja sam samo jednom otkazala koncert za 50 godina, a ovo je bio drugi put. Ja sam rekla da me poprave i da idem da otpevam koncert, a on je rekao: 'Samo preko mene mrtvog'", izjavila je Zorica Brunclik u emisiji.