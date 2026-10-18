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Halid bio podstanar kod Zorice Brunclik i Kemiša: Progovorio o životu sa kolegama i otkrio kako su se slagali

Halid bio podstanar kod Zorice Brunclik i Kemiša: Progovorio o životu sa kolegama i otkrio kako su se slagali

Autor Jovana Milićević
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Halid Muslimović prisjetio se perioda kada je živio u Beogradu, te je otkrio zanimljive detalje.

Halid bio podstanar kod Zorice Brunclik i Kemiša Izvor: MONDO / STEFAN STOJANOVIĆ

Halid Muslimović je gostovao je u emisiji "Premijera Vikend specijal", gdje se dotakao svoje karijere, predstojećeg koncerta, knjige koja izlazi uskoro i planova.

Govoreći o mnogim temama, prisjetio perioda kada je živio u Beogradu, te je otkrio zanimljive detalje.

Pomenuo je i svoje kolege Zoricu Brunclik i Miroljuba Aranđelovića Kemiša, te je otkrio da je bio podstanar kod njih.

Živio kod Zorice i Kemiša

"Zorica i Kemiš su mi posebni. Sa njima sam napravio neko dobro i zdravo prijateljstvo. Sa Kemišom sam sarađivao. Oni su divni ljudi, bio sam čak i njihov podstanar. Nekih godina kada sam došao u Beograd ... tako da smo se dogovorili...", rekao je Halid. 

"Da, plaćao sam kiriju. Ne mogu da se sjetim koliko. Godinu dana sam bio tu", otkrio je pjevač, koji je otkrio u kom dijelu grada je živeo:

"Prema Kaluđerici... u Krnjači. 2000-te... kad smo radili prvu ploču Kemiš i ja..." priznao je Muslimović .

Tagovi

Halid Muslimović miroljub aranđelović kemiš zorica brunclik

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