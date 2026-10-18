Halid Muslimović prisjetio se perioda kada je živio u Beogradu, te je otkrio zanimljive detalje.

Izvor: MONDO / STEFAN STOJANOVIĆ

Halid Muslimović je gostovao je u emisiji "Premijera Vikend specijal", gdje se dotakao svoje karijere, predstojećeg koncerta, knjige koja izlazi uskoro i planova.

Govoreći o mnogim temama, prisjetio perioda kada je živio u Beogradu, te je otkrio zanimljive detalje.

Pomenuo je i svoje kolege Zoricu Brunclik i Miroljuba Aranđelovića Kemiša, te je otkrio da je bio podstanar kod njih.

Živio kod Zorice i Kemiša

"Zorica i Kemiš su mi posebni. Sa njima sam napravio neko dobro i zdravo prijateljstvo. Sa Kemišom sam sarađivao. Oni su divni ljudi, bio sam čak i njihov podstanar. Nekih godina kada sam došao u Beograd ... tako da smo se dogovorili...", rekao je Halid.

Vidi opis Halid bio podstanar kod Zorice Brunclik i Kemiša: Progovorio o životu sa kolegama i otkrio kako su se slagali Halid Muslimović Pjevač Halid Muslimović dolazi na ročište u Osnovni sud u Banjaluci. Halid Muslimović u Antaliji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Glamur TV Happy Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: MONDO/Vladimir Sukdolak Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: MONDO/Vladimir Sukdolak Br. slika: 4 4 / 4

"Da, plaćao sam kiriju. Ne mogu da se sjetim koliko. Godinu dana sam bio tu", otkrio je pjevač, koji je otkrio u kom dijelu grada je živeo:

"Prema Kaluđerici... u Krnjači. 2000-te... kad smo radili prvu ploču Kemiš i ja..." priznao je Muslimović .