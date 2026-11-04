logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pjevač pred kamerama priznao zbog čega je bio u zatvoru: Amidžić mu postavio pitanje, on poludio i opsovao

Pjevač pred kamerama priznao zbog čega je bio u zatvoru: Amidžić mu postavio pitanje, on poludio i opsovao

Autor Jelena Sitarica
0

Đovani Bajramović bio je jedan od gostiju u emisiji Amidži šou, a jedno pitanje mu se nije baš dopalo.

Pjevač pred kamerama priznao zbog čega je bio u zatvoru Izvor: Printscreen/Youtube/AmiG Show

Đovani Bajramović važi za najtraženijeg pjevača na romskim veseljima, ali i za jednog od najbogatijih ljudi na cijeloj estradi. Njegov život obilježili su nevjerovatni kontrasti - tečno govori tri strana jezika, iako ima završena svega tri razreda osnovne škole, dok ga reputacija jedne od najkontroverznijih ličnosti na sceni prati gdje god se pojavi

Tu titulu je ponovo opravdao gostujući u emisiji "Ami G Show", gdje je bez zadrške priznao da je u prošlosti nekoliko puta bio hapšen, javno otvorivši dušu o svim svojim djelima.

Sve je počelo u okviru igrice koju je Ognjen pripremio za goste - Đovani je izvukao pitanje koje mu se u prvi mah uopšte nije dopalo, ali je umesto ćutanja riješio da šokira studio i progovori o mutnoj prošlosti o kojoj retko ko na estradi smije javno da govori.

Izvor: Printscreen/Youtube/AmiG Show

"Đovani, navedi sva djela zbog kojih si hapšen", pročitao je pitanje Ognjen, a Đovani odmah reagovao:

"J***m ti život, pa gdje mene nađe", rekao je on.

Varao za novac

Kako je dalje naveo, Đovani je bio hapšen za nekoliko dijela i to u Njemačkoj, između kojih je i prevara za novac.

"U Njemačkoj se dešavalo to! Šibicarenje, otvaranje kafane bez papire, sve je to tačno", rekao je on, pa dodao:

"Menjaža para."

Amidžić je dodao da su sve lakša djela, pa je Đovani pred svima demonstrirao kako je varao ljude. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Đovani Bajramović Ognjen Amidžić Ami G Show zatvor

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ