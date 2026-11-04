Pjevač pred kamerama priznao zbog čega je bio u zatvoru: Amidžić mu postavio pitanje, on poludio i opsovao

Đovani Bajramović bio je jedan od gostiju u emisiji Amidži šou, a jedno pitanje mu se nije baš dopalo.

Izvor: Printscreen/Youtube/AmiG Show

Đovani Bajramović važi za najtraženijeg pjevača na romskim veseljima, ali i za jednog od najbogatijih ljudi na cijeloj estradi. Njegov život obilježili su nevjerovatni kontrasti - tečno govori tri strana jezika, iako ima završena svega tri razreda osnovne škole, dok ga reputacija jedne od najkontroverznijih ličnosti na sceni prati gdje god se pojavi

Tu titulu je ponovo opravdao gostujući u emisiji "Ami G Show", gdje je bez zadrške priznao da je u prošlosti nekoliko puta bio hapšen, javno otvorivši dušu o svim svojim djelima.

Sve je počelo u okviru igrice koju je Ognjen pripremio za goste - Đovani je izvukao pitanje koje mu se u prvi mah uopšte nije dopalo, ali je umesto ćutanja riješio da šokira studio i progovori o mutnoj prošlosti o kojoj retko ko na estradi smije javno da govori.

Izvor: Printscreen/Youtube/AmiG Show

"Đovani, navedi sva djela zbog kojih si hapšen", pročitao je pitanje Ognjen, a Đovani odmah reagovao:

"J***m ti život, pa gdje mene nađe", rekao je on.

Varao za novac

Kako je dalje naveo, Đovani je bio hapšen za nekoliko dijela i to u Njemačkoj, između kojih je i prevara za novac.

"U Njemačkoj se dešavalo to! Šibicarenje, otvaranje kafane bez papire, sve je to tačno", rekao je on, pa dodao:

"Menjaža para."

Amidžić je dodao da su sve lakša djela, pa je Đovani pred svima demonstrirao kako je varao ljude.