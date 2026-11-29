Nastavak suđenja Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, zakazan je za 17. decembar pred Višim sudom u Negotinu.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/facebook/screenshot

Na tom ročištu planirano je saslušanje Radoslava Dragijevića, oca optuženog Dejana, koji je prvobitno bio osumnjičen da je sinu pomogao da ukloni tijelo djevojčice, ali je postupak protiv njega obustavljen. Pred sudom su do sada svjedočili optuženi za ubistvo, roditelji djevojčice i brojni svjedoci, a donosimo sve detalje iz optužnice, odbrane i svjedočenja.

Šta navodi optužnica i na kojim dokazima se zasniva

Prema optužnici, Dragijević i Janković su se 26. marta 2024. godine, vraćajući se sa radnog zadatka službenim vozilom "fijat panda", kretali kroz Banjsko Polje, kada su u Ulici vojvode Radomira Putnika udarili Danku Ilić. Tužilaštvo navodi da je Janković vozio, a Dragijević bio na mjestu suvozača, te da je Dragijević potom podigao djevojčicu, stavio je na zadnje sjedište i ugušio rukama dok je Janković osmatrao, nakon čega su se dogovorili da tijelo ostave na deponiji, gdje ga je Janković navodno izbacio.

Na početku suđenja tužilaštvo je kao dokaze navelo video-snimke, GPS podatke, vještačenje Saobraćajnog fakulteta u Novom Sadu, kretanje i zaustavljanje službenog vozila, rekonstrukciju na deponiji, iskaze pet svjedoka koji su vidjeli djevojčicu i fotografije koje je majka snimila mobilnim telefonom. Tužilac je ukazao da se kretanje vozila i moguće putanje djevojčice vremenski i prostorno poklapaju, kao i da su optuženi navodno prali vozilo i koristili vodenu pumpu i alat, čime su mogli biti uništeni biološki tragovi.

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Poseban fokus bio je na ranijim priznanjima u PU Bor i VJT u Zaječaru koja su optuženi kasnije povukli. Odbrana je tvrdila da su priznanja iznuđena torturom i tražila izdvajanje zapisnika. Braniteljka Dragijevića navela je da nema bioloških i DNK tragova Danke u vozilu ni na predmetima, niti dokaza o smrti i mehanizmu povreda, dok je branilac Jankovića istakao da nema materijalnih dokaza osim povučenih priznanja i ukazao na telefonski poziv koji je Janković uputio u vrijeme navodnog udara.

Odbrana optuženih i navodi o policijskoj torturi

Dejan Dragijević potvrdio je da su se službenim vozilom kretali kroz Banjsko Polje i zaustavljali na navedenim lokacijama, ali je negirao da su udarili ili vidjeli Danku. Naveo je da su stajali zbog telefonskih poziva i vezivanja pojasa, a kod deponije je Janković kratko razgovarao sa čovjekom od kojeg je trebalo da preuzme crijep. Govoreći o ranijem priznanju, Dragijević je tvrdio: "Priznao sam pred policijom jer više nisam mogao da izdržim batine. Kesa na glavu, štapom su me tukli", opisujući udarce pesnicama i prutom, polivanje vodom, davljenje i prijetnje, uz tvrdnju da su mu sugerisali šta da izjavi.

Srđan Janković takođe je negirao da je vidio djevojčicu i da zna šta joj se dogodilo, potvrdivši kretanje kroz Banjsko Polje i zaustavljanja zbog poziva i pojasa. I on je tvrdio da su ga policajci udarali, davili u kofi vode i vezivali ruke i noge. Podsjećanja radi, sedmorica policajaca iz Bora uhapšena su zbog sumnje da su zlostavljali osumnjičene, a osmorica zbog sumnje da su u policijskoj stanici u Boru nasmrt pretukli Dalibora Dragijevića, brata optuženog Dejana.

Vidi opis Kompletan rezime suđenja za ubistvo Danke Ilić: Iskazi o zelenoj jakni i šta su roditelji i komšije vidjele kobnog dana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nemanja Nikolić Kurir Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Nemanja Nikolić Kurir Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Nemanja Nikolić Kurir Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Nemanja Nikolić Kurir Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Nemanja Nikolić Kurir Br. slika: 5 5 / 5

Svjedočenja roditelja Danke Ilić

Majka Ivana Ilić ispričala je da je tog dana sa djecom došla u Banjsko Polje, gdje je odrasla, želeći da ih odvede na mjesto lijepih uspomena. Dok se igrala u dvorištu i davala vodu starijem sinu, posljednji put je vidjela Danku kako se penje na uzvišenje, a nekoliko minuta kasnije djevojčice nije bilo. "Tražila sam je pogledom po dvorištu, nigdje je nisam vidjela, onda sam počela da je dozivam: "Danka, Danka". Kad sam shvatila da je nema, pozvala sam muža i rekla mu: "Nema nam je Danka", rekao mi je da zovem policiju", posvjedočila je ona.

Navela je da je na ulici vidjela bijeli automobil sa jednim muškarcem unutra i drugim kod kapije okrenutim leđima, ali da tada nije obratila pažnju zbog potrage i da je policiji rekla dva dana kasnije kada se sjetila. Dodala je da je Danka ranije imala epizode gubitka svijesti kada se zacenila od plača, posljednji put u januaru 2024, pa je navela mogućnost da se onesvijestila ako se uplašila.

Otac Miloš Ilić posvjedočio je da je oko 13.30 dobio poziv i krenuo u Banjsko Polje, gdje je na putu sreo radnike JKP "Vodovod", prepoznavši Dragijevića i Jankovića u sudnici. "Vozač je odgovorio da nisu, a obojica su djelovali uplašeno, zbunjeno, nisu djelovali normalno. Pomislio sam poslije da li je trebalo da izađem iz auta i provjerim njihov auto, ali mi nešto nije dalo mira i otišao sam da tražim dijete", rekao je on. Naveo je da je policiji za bijeli automobil rekao uveče na njihovo pitanje, a Jankovićev branilac ukazao je na razlike u odnosu na raniji iskaz pred tužilaštvom o ponašanju dvojice muškaraca. Roditelji su naveli da nisu imali prijetnji, neprijatelja ni dugova i pridružili se krivičnom gonjenju, a Miloš je suprugu opisao kao odličnu majku.

Iskazi svjedoka na ročištima 23. i 24. novembra

Na ročištu 23. novembra bilo je planirano saslušanje 12 svjedoka, a pročitan je iskaz odsutnog Novice Perića. Ratomirka Dojčinović rekla je da je iz auta vidjela dijete u zelenoj jakni kako čuči okrenuto leđima ispred bijele kuće, što je potvrdio i njen sin Dragan Dojčinović, navodeći da je oko 13.40 u Ulici vojvode Radomira Putnika vidio djevojčicu u dvorištu na oko 20 metara kako hoda ka ulazu u kuću, poslije čega se priključio potrazi.

Rade Mikić je naveo da je oko 13 časova vidio majku kod kapije sa jednim djetetom i da tada nije primijetio "fijat pandu" optuženih, a potrazi se pridružio kada je vidio policiju i vatrogasce. Aleksandra Mikić je kroz kuhinjski prozor na nekoliko sekundi vidjela djevojčicu sa repićem i maslinasto-zelenom jaknom kako prolazi ka šumi i prilazi njenom parkiranom vozilu, ali nije reagovala misleći da su roditelji blizu, zbog čega je izrazila grižu savjesti.

Dragoslava Živković ispričala je da je oko 13.40, dok je sa sinom razgledala kuću, vidjela dijete u zelenoj jakni kako se sporo kreće sredinom ulice i da je odmah po vijesti o nestanku otišla u policiju, što je potvrdio i njen sin Slađan Živković, dodajući da je djevojčicu vidio preko ramena i odmah javio kuda se kretala. Bivši poslovođa Zoran Zdravković rekao je da nije primijetio ništa neobično u ponašanju optuženih tog i narednih dana, da se Janković odazvao potrazi, da mu je Dragijević rekao da ih je neko zaustavio i pitao za djevojčicu, dok su kolegama kasnije rekli da su stali da obave malu nuždu, uz potvrdu da sva službena vozila imaju GPS.

Sutradan, 24. novembra, nekadašnji direktor JKP "Vodovod" u Boru Goran Pavić rekao je da je 26. marta po pozivu gradonačelnika organizovao uključivanje zaposlenih u potragu. "Pozvao sam i Jankovića, koji je već znao da je dijete nestalo. Zajedno smo otišli u Banjsko Polje, a tokom vožnje nisam primijetio ništa neobično u njegovom ponašanju", naveo je Pavić, dodajući da je po nalogu policije nekoliko dana kasnije doveo optužene u PU Bor.

Jankovićev kolega Branislav Anđanović posvjedočio je da ga je optuženi tog dana zvao zbog prevoza i kupovine crijepa i da se ponašao sasvim uobičajeno. Dobrinka Cvetković ispričala je da je Janković došao kod njenog supruga zbog kupovine crijepa, ali je kratko ostao zbog poziva: "Nije stigao ni kafu da popije. Rekao mi je da mora da ide jer su ih zvali zbog nestanka djeteta u Banjskom Polju".

Dalibor Jović je rekao da je tokom trčanja Starobanjskim putem nešto poslije 14 časova, na oko 400 metara od deponije, vidio bijelo vozilo "Vodovoda" koje ga je obišlo, ali nije vidio ko je unutra niti bilo šta čudno na deponiji, negirajući tvrdnje da je vidio bacanje tijela. Saša Smiljković ispričao je da je tog dana na putu ka deponiji vidio dvojicu uniformisanih radnika i pitao ih da li čiste deponiju, a po saznanju za nestanak javio poznaniku iz policije da je radnike "Vodovoda" vidio na drugoj deponiji.

Komšija Rade Trajković naveo je da nije čuo dozivanje ni primijetio išta neobično, dodajući da je sa suprugom bio iza kuće kada je došao policajac i da ispred kuće nije bilo ni djeteta ni odraslih, što je potvrdila i njegova supruga Živanka, rekavši da nisu čuli plač, dozivanje ni viku.