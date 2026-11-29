Legendarni italijanski fudbaler Đanluka Zambrota ponovo je podigao prašinu na Apeninima komentarišući partije Dušana Vlahovića u dresu Bešiktaša, ističući da njegova golgeterska eksplozija u Turskoj najbolje pokazuje kakvu je grešku napravio Juventus kada ga se odrekao.

Izvor: Serhat Cetinkaya / AFP / Profimedia

Srpski reprezentativac igra u sjajnoj formi otkako je stigao u Istanbul - već je postigao 11 golova u turskoj Superligi i nametnuo se kao prva zvijezda ekipe koju sa klupe predvodi Vinčenco Italijano. Upravo taj preporod srpskog napadača bio je povod da Zambrota uputi oštru poruku na račun svog bivšeg kluba.

„Meni je žao što vidim Vlahovića sa 11 golova u turskoj Superligi. Bešiktaš i Italijano ga pušta da igra mirno, bez prevelikog pritiska. Ova promjena u formi nagoni na razmišljanje da nešto u Juventusu ne funkcioniše…“, poručio je Zambrota u intervjuu za “Gazetu delo Sport”.

Nekadašnji svjetski šampion sa Italijom i bivši as „Stare dame“ tako je samo nastavio u istom tonu, jer je još tokom avgusta i septembra ove godine javno kritikovao upravu torinskog velikana zbog odluke da pusti Vlahovića.

Đanluka Zambrota u dresu Juventusa

Izvor: PACO SERINELLI / AFP / Profimedia

“Ja bih učinio sve da zadržim Vlahovića. Uvijek sam ga vidio kao pravog broja devet”, govorio je tada Zambrota, jasno stavljajući do znanja da klub nije znao da iskoristi potencijal srpskog golgetera:

“Ako ne uspiješ da iskoristiš jedinog pravog centarfora kojeg imaš, moraš da mu izađeš u susret.“

Dok u Torinu i dalje traže prava rješenja u napadu, Vlahović u Bešiktašu uživa puno povjerenje trenera Italijana i navijača, a golovi iz kola u kolo potvrđuju da je promjena sredine bila pun pogodak za njegovu karijeru.

(MONDO)