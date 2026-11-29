Rio Ferdinand imao je susret sa Novakom Đokovićem i o tome se oglasio na društvenim mrežama, nahvalio je Srbina.

Izvor: Printscreen/Instagram/rioferdy5

Novak Đoković odmara i uskoro će početi pripreme za novu sezonu. Nije se ova sezona završila onako kako je želio, nije uspio da ode na Završni masters u Torino, ali će učiniti sve da ispuni svoje želje i ciljeve za 2027. godinu. U pauzi se susreo i sa legendarnim fudbalerom Mančester junajteda. Rio Ferdinand se zbog toga oglasio na Instagramu.

„Šampion Novak Đoković. Najveći sportista svih vremena? Lebron Džejms, Leo Mesi, Tajger Vuds... Đoković je tu u centru tog razgovora“, napisao je Ferdinand na društvenim mrežama.

Vidi opis Rio Ferdinand: "Da li je Novak Đoković najveći sportista svih vremena?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nekada je igrao Rio u tandemu sa Nemanjom Vidićem, a sada je oduševljen njegovim sunarodnikom.

"Da ostaneš na vrhu skoro dvije decenije, da se takmičiš sa različitim generacijama i da još uvijek pobjeđuješ. Mentalitet, disciplina, dugovječnost. Ništa osim poštovanja", napisao je Ferdinand.

Da li je ovo najava velikog intervjua?

Rio Ferdinand ima svoj podkast i tamo su gostovali mnogi ljudi iz svijeta sporta, uglavnom iz fudbala. Mnogi fanovi su ispod te objave sa Đokovićem ostavljali komentare i pitali Ferdinanda da li je ovo najava intervjua sa Novakom.

Nije Rio nikome odgovorio, mada je vrlo moguće da je upravo ovo bila najava toga. Čeka se zvanična potvrda.

(MONDO)