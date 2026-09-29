"Stopirao si mi karijeru": Darko Tanasijević otkrio istinu o Amidžiću, nije htio da mu da posao na Pinku

Darko Tanasijević otkrio je anegdotu iz privatnog života i osvrnuo se na početak karijere i audiciju na kojoj nije prošao.

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Voditelj Darko Tanasijević prvi put je bio gost u emisiji kolege Ognjena Amidžića prije nekoliko mjeseci, i tom prilikom otkrio je zanimljivu angdotu iz privatnog života.

Tokom gostovanja, Amidžić je pokrenuo temu o njihovoj fizičkoj sličnosti, pitajući Darka Tanasijevića da li mu komentari da liči na njega donose dobro ili loše u karijeri.

"U Kovinu me zovu Amidža"

Darko je na ovo pitanje odgovorio u šaljivom tonu, osvrnuvši se na reakcije iz svog rodnog mjesta.

"Pa dobro, kažu: 'Koliki nos, toliki ponos', poistovjećuju me sa tobom, tvojim uspjehom... Mene u Kovinu drugari iz osnovne škole zovu Amidža", ispričao je Tanasijević.

Susret iz 2013. godine i konkurs za nova lica

Tanasijević se potom osvrnuo i na početak karijere i njihov prvi susret, otkrivši da nije prošao na audiciji, i da je za to "krivac" upravo Amidžić.

"Da li ti znaš da si stopirao i spriječio moju karijeru davne 2013. godine?! Desio se konkurs za Pinkova nova lica, ti si bio glavni, i samo ste mi rekli: 'Ćao'", ispričao je Tanasijević.

Podsjetite se kako je Darko tada izgledao:

Kako je Darko dodao, Amidžić i tim su mu u tom trenutku poručili da prednost da obrazovanju.

"Rekli ste mi da studiram i da idem da učim školu, pa da dođem", dodao je.

Ognjen se brzo nadovezao na ovu tvrdnju, istakavši da je ta odluka na kraju bila najbolja za njega.

"Pa zamisli da smo ti rekli da dođeš, propao bi faks", zaključio je Amidžić.

(Blic.rs/MONDO)