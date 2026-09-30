Dea Đurđević gostovala je u emisiji "Ami G Show", a u jednom trenutku dotakla se i svog vjenčanja i zvanica

Izvor: YouTube/ AmiG Show /printscreen

Voditeljka Dea Đurđević sinoć je bila jedna od gošći emisije kod Ognjena Amidžića, a u jednom trenutku došlo je do blago neprijatne situacije u studiju.

Dea Đurđević

Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot

Kako je voditeljka nedavno rekla sudbonosno "da", Amidžić je razgovor započeo upravo ovom temom, te joj "provukao" zamjerku što ga nije zvala na vjenčanje.

Na samom početku Ognjen je upitao Deu kako se preziva.

"Petrović, u dokumentima Petrović, a za sve Đurđević", otkrila je.

Ognjen Amidžić

Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot

"Kažu da je super bilo, oni koji su bili pozvani", rekao je Ognjen.

Međutim, Dea mu nije ostala dužna:

"Pošto si se ženio dva puta i nisi me zvao, možeš samo da gledaš na portalima, ali jeste bilo fantastično", odgovorila mu je Dea, a potom je Ognjen prećutno nastavio sa pitanjima.

Podsjetite se i kako je Dea izgledala na vjenčanju u Hramu:

Vidi opis Dea Đurđević otkrila zašto Amidžića nije zvala na vjenčanje: Neprijatna situacija u emisiji, žestoko mu odbrusila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen Br. slika: 10 10 / 10

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