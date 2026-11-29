Međusobna dugovanja željezničkih kompanija i dalje ostaju neriješena.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Željeznička infrastruktura (ŽICG) nije ostala dosljedna i blokirala račun Montekarga, koji im duguje 4,6 miliona eura, već se od prinudne naplate odustalo, a dogovor je postignut uz posredstvo Ministarstva saobraćaja, koje vodi Radoš Zečević.

"Nadležno Ministarstvo saobraćaja u potpunosti je upoznato sa aktuelnom situacijom u vezi sa potraživanjima Željezničke infrastrukture. Nakon uključivanja resornog ministarstva u rješavanje ovog problema došlo je do dogovora da se dugovanja do daljnjeg, dok se ne nađe rješenje, ne naplaćuju prinudno, jer bi u protivnom došlo do kolapsa čitavog željezničkog sistema", kazali su iz Montekarga.

"Dan" je ovakvu mogućnost najavio još ranije, prije nego što je ministar Zečević otpustovao za Kanadu, ali zvaničnu potvrdu infromacije do sada nismo dobili.

ŽICG je, osim Montekargu, uputila opomene i ka druga dva željeznička preduzeća, ali dalje od opomene nisu išli. Sve je bilo po onoj narodnoj tresla se gora, rodio se miš.

Problemi u vezi sa međusobnim dugovanjima i potraživanjima nisu riješeni, niti će biti riješeni, već će se vjerovatno nastaviti sa istom dugogodišnjom praksom, a sve u cilju da željeznički sistem kako-tako funkcioniše.

Kako se ranije pisalo, ŽICG se odlučila za prinudnu naplatu, odnosno opomene pred utuženje, kako bi razmrdala željeznički sektor i ministra Zečevića, odnosno kako bi ih pokrenula i natjerala da riješe problem međusobnih potraživanja i dugovanja između preduzeća. ŽICG, kojoj Montekargo duguje 4,6 miliona, svakog mjeseca plaća kamate na dug prema Poreskoj upravi, iako je taj dug manji od potraživanja prema Montekargu. Dakle, kad bi im Montekargo platio dug, oni ne bi imali dug na koji plaćaju kamatu.

Montekargo, međutim, duguje mnogo više od tih 4,6 miliona, jer imaju obaveze i po osnovu kredita, a akumulirani gubitak je preko 10 miliona eura.

Ipak, to kompaniju ne sprečava da poslednjih mjeseci ubrzano raspisuje tendere u vrijednosti od preko milion eura.

"Na raspisivanje tendera bili smo prinuđeni zbog dinamike i investicionih ciklusa koji su bili pred nama, da bismo održali pogonsku spremnost i raspoloživost naših lokomotiva i teretnih vagona i da bismo odgovorili zahtjevima naših komintenata i na kraju naplatili tu našu uslugu, od čega smo plaćali obaveze prema remonterima, našim željezničkim preduzećima u skladu sa našim finansijskim mogućnostima, obaveze prema državi (poreze)…, odnosno da bismo opstali na tržištu", kazali su iz te državne kompanije.

Radnicima Održavanja željezničkih voznih sredstava (OŽVS), kojem Montekargo duguje milion i po, zasmetalo je što su oni svojim zaposlenim isplatili zimnice, dok njima nisu bile isplaćene ni zarade.

"Pitanje isplate naknade za zimnicu nije stvar diskrecione odluke menadžmenta, već zakonska i ugovorna obaveza. Navedenim aktom predviđeno je da zaposleni sa najmanje 12 mjeseci neprekidnog rada ostvaruju pravo na ovu naknadu u visini od 20 odsto do 40 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori za mjesec koji prethodi isplati, u skladu sa finansijskim mogućnostima poslodavca. Upravo vodeći računa o finansijskoj stabilnosti i likvidnosti Društva, menadžment je u otvorenom socijalnom dijalogu sa reprezentativnim sindikatima postigao dogovor da se, umjesto punog iznosa propisanog Kolektivnim ugovorom, isplati dio od 9,56 odsto osnovice, a ostatak zavisno od finansijskih mogućnosti. Time je Društvo istovremeno izbjeglo potencijalne sudske sporove po osnovu kršenja Koletivnog ugovora i pokazalo maksimalnu finansijsku odgovornost", saopštili su iz Montekarga.