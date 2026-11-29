Poslanik Evropskog saveza kritikovao je odluku Vlade, tvrdeći da visoka stopa PDV-a poskupljuje turističke usluge i urušava konkurentnost Crne Gore u odnosu na druge destinacije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlada odbila naš predlog da se smanji stopa PDV-a na usluge smještaja u turizmu sa 15 na 7% i to uz objašnjenje koje najbolje oslikava njenu pogrešnu politiku koja je nažalost zasnovana na dva stuba: podsticanju inflacije kojom puni budžet i urušavanju konkurentnosti domaće privrede,m saopštio je poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša.

Kako je kazao, dva su ključna razloga njihovog odbijanja.

“Predvidivost poreskog ambijenta i da se poreska politika ne može mijenjati bez detaljnih analiza – zamislite da Vlada piše ovo a ista ona je bez ikakve argumentacije prije dvije godine podigla stopu PDV-a na usluge smještaja sa 7 na 15% (114% ili 8 procentnih poena) i od jedne od najkonkurentnijih stopa PDV-a u Evropi pozicionirala Crnu Goru trećom najvećom stopom PDV-a na usluge smještaja u turizmu u Evropi a daleko većom od nama konkurentnih turističkih destinacija”, naveo je Mugoša.

Podsjeća da je stopa PDV-a od 7 odsto bila u primjeni punih 19 godina, sve do 31. decembra 2024. godine, kada je bez ikakve analize povećana na 15 odsto.

“Toliko i o argumentu predvidivosti, gdje bi zamislite sada bilo i loše turističkoj privredi što bi bila smanjenja na 7 odsto a od te stope zavisi konačna cijena usluge i PDV je trošak građana a ne poslodavca”, istakao je Mugoša.

Kako ddodaje “izgubio bi godišnje budžet 40 miliona kaže Vlada” – i ovaj ”argument” je zanimljiv iz više razloga, nezavisno od toga kakve je sve mjere većina i Vlada definisala koje znače desetine milione eura neproduktivnih rashoda u budžetu.

“Prvo, 40 miliona je 2,2 odsto projektovanog PDV-a za sljedeću godinu. Drugo, po ovoj logici treba samo povećavati poreske stope da ne bi “gubio” budžet”, rekao je on.

Osim toga, dodaje Mugoša, manji PDV znači da bi građani plaćali manju ili istu cijenu usluga smještaja (jer se ona može sljedeće godine povećati zbog dodatnih fiksnih nameta privredi) i onda bi valjda građani to sto bi usteđeli na cijeni smještaja potrošili na druge stvari i to bi se opet vratilo državi kroz poreze na ta dobra i usluge.

“Da ne pričam o tome da će zbog ovakve politike Vlade koja konstantno dodatno opterećuje privredu i podstiče povećanje cijena kod nas jedan dio građana odlučiti da ljetuje i zimuje van Crne Gore”, navodi on.

Mugoša ističe id da je u cijeni polupansiona učešće smještaja 70-80 odsto.

“Suština je sljedeća, zbog ukidanja doprinosa i manjka od 500-700 miliona eura godišnje (kako bi se administrativnim putem povećavale u nominalnom iznosu zarade koje kasnije inflacija obesmišljava) Vlada nažalost povećava skoro sve snižene stope PDV-a, povećava postojeće i uvodi nove akcize što sve podstiče rast cijena i pada na teret građana. Vlada inflacijom puni budžet jer je sistem punjenja budžeta svela na potrošnju. Nažalost, i po cijenu urušavanja konkurentnosti domaće privrede”, kazao je on.

Mugoša zaključuje da posljedice takve politike dugoročno mogu biti pogubne.