Princ Hari se vratio u Veliku Britaniju i video kralja Čarlsa, dok Megan Markl nije prisustvovala.

Izvor: JOHN STILLWELL / AFP / Profimedia

Princ Hari i kralj Čarls Treći navodno su održali tajni sastanak prvi put otkako se vojvoda od Saseksa vratio u Veliku Britaniju, a ono što je svima zapalo za oko jeste to da njegova supruga Megan Markl nije bila prisutna.

Kako prenosi list "San", monarh (78) je prošlog mjeseca pozvao sina da provedu vrijeme zajedno na imanju Balmoral u Škotskoj.

Ipak, radilo se o solo posjeti, jer se princ Hari (42) video sa ocem bez Megan (45) i njihovo dvoje djece, sina Arčija (7) i ćerke Lilibet (5). Susretu nije prisustvovala ni kraljica Kamila, koja je u to vrijeme bila na konjičkim trkama u Askotu.

Vjeruje se da je ovo prvi put da su otac i sin proveli vrijeme zajedno otkako se princ Hari u avgustu sa porodicom vratio u Englesku.

"Postoji želja da ostanu u dobrim odnosima", rekao je izvor za pomenuti medij govoreći o njihovom odnosu.

U međuvremenu, princ Hari i dalje nema kontakt sa starijim bratom, princom Vilijamom (44).

Podsjetimo, autor knjige "Rezerva" i zvijezda serije "Odijela" u avgustu su objavili da se vraćaju u Veliku Britaniju na "duži vremenski period", nakon što su 2020. godine napustili zemlju i preselili se u Kaliforniju. Hari je navodno želio da bude bliže porodici nakon što je njegov otac u februaru 2024. godine saopštio da boluje od raka.

Ranije ovog mjeseca, "Pejdž Siks" je ekskluzivno otkrio da je šokantan povratak porodice u Veliku Britaniju zapravo bio izazvan prinčevim problemima sa američkom vizom.

"Njegova viza je istekla i nije odmah produžena", rekao je jedan izvor iz američke vlade, dok su i drugi izvori iznijeli slične tvrdnje, mada nije sasvim jasno kakvu je tačno vizu princ Hari imao tokom boravka u Americi.

"Sve vize imaju rok trajanja i moraju redovno da se obnavljaju, što bi moglo da objasni njihov iznenadni odlazak u Englesku", naveo je bivši zvaničnik Stejt departmenta.

Uprkos povratku, čini se da princ Hari i Megan Markl ni ove godine neće provesti Božić sa kraljevskom porodicom.

Tokom gostovanja u britanskoj jutarnjoj emisiji "Dis Morning" 20. novembra, Hari je otkrio da će za praznike najvjerovatnije kuvati njegova tašta Dorija Ragland.

"Moja supruga je veoma dobra u kuhinji, kao i moja tašta, tako da ću to prepustiti njima. Možda će spremati gambo, da, možda ćuretinu, a možda gambo", našalio se on.

Megan je takođe otkrila tajne svoje praznične trpeze u ovomjesečnom izdanju magazina "Bon Apetit".

"I dalje vjerujem da su mali detalji sve što vam je potrebno da obične stvari učinite posebnim", izjavila je ona, dodajući da voli da što više posla završi unaprijed i da sto postavlja dan ranije.