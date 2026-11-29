Iran je koristio Starlink za vojne operacije protiv američkih snaga, otkriva Vašington post. Ilon Mask reagovao na zloupotrebu svog sistema.

Izvor: Karl Mondon / AFP / Profimedia

Prema ekskluzivnom izvještaju "Vašington posta", Iran je navodno koristio satelitski internet sistem Starlink kompanije Spejs Iks za podršku vojnim operacijama protiv američkih snaga na Bliskom istoku. Početkom marta, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli bombardovanje Irana, Teheran je uzvratio ispaljivanjem talasa balističkih raketa i slanjem dronova na američke vojne baze širom Bliskog istoka.

U prvoj nedelji marta, Ilon Mask je saznao za dva slučaja neovlašćenog korišćenja njegovog satelitskog internet sistema. Njegov tim je zaključio da Iran koristi Starlink kako bi podržao svoje vojne operacije protiv američkih snaga, navode dvije osobe upoznate sa internim razgovorima u kompaniji.

Milijarder je istovremeno saznao i da američka vojska koristi jednosmjerne dronove preko vojne verzije Starlinka, poznate kao Staršild, ali uz jeftiniji paket namijenjen isključivo za operacije na kopnu, a ne za vazdušne operacije.

Četiri osobe upoznate sa operacijama potvrdile su "Vašington postu" da je Iran koristio Starlink za podršku svojim vojnim aktivnostima. Njihova imena nisu objavljena jer su govorile pod uslovom anonimnosti, strahujući od mogućih posledica po sebe ili organizacije u kojima rade.

Exclusive: Iran used Elon Musk’s Starlink to help wage attacks against U.S. forces. In the early days of the Iran war, Musk was furious to learn of violations of his satellite internet service both by Tehran and the Pentagon. https://t.co/91PB8HKrqv — The Washington Post (@washingtonpost)November 28, 2026

Maskov bijes zbog zloupotrebe sistema, kao i njegovo nezadovoljstvo zbog korišćenja kopnene verzije Staršilda za upravljanje dronovima američke vojske, do sada nisu bili javno poznati.

Saznanje da je Iran koristio Starlink dodatno je razbesnelo Maska jer je manje od dva mjeseca ranije preduzeo mere kako bi spriječio drugog američkog protivnika da koristi ovaj sistem u ratnim operacijama.

U januaru je ukrajinska vojska zatražila od Maska da njegova kompanija SpejsEks, koja je vlasnik Starlinka i Staršilda, ograniči upotrebu komunikacionih terminala. Ukrajina je, naime, došla do video-snimaka i fizičkih ostataka ruskog dalekometnog naoružanog drona "italmas", na čijem krilu se nalazio Starlink terminal.

Do kraja te nedelje najmanje dva rukovodioca u kompaniji dobila su otkaze zbog incidenata povezanih sa neovlašćenim korišćenjem sistema, navela je jedna osoba upoznata sa internim razgovorima.

Ova otkrića pružaju novi uvid u to kako je Maskova globalna mreža mobilnih satelitskih komunikacionih uređaja postala ključno sredstvo savremenog ratovanja.

Vidi opis Mask imao nervni slom: Vašington post otkrio pozadinu napada Irana na američke snage Grajms pred Met Gala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Twitter/printscreen/@WalterIsaacson Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Twitter/printscreen/@WalterIsaacson Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/VOGUE Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Profimedia/Gene Blevins Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Profimedia/EVGA/LUAR Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Futurism Br. slika: 10 10 / 10

Američka vlada omogućila je saveznicima pristup Starlinku i Staršildu, uključujući ukrajinsku vojsku i iranske disidente. Međutim, i američki protivnici pronašli su načine da koriste Starlink na način koji Mask ne može u potpunosti da kontroliše, uprkos mjerama koje je preduzeo kako bi spriječio zloupotrebe.

"Sve se svodi na pitanje ko kontroliše značajno vojno sredstvo - Sjedinjene Države ili osoba?", rekao je Stiven Feldštajn, viši saradnik i direktor Programa za demokratiju, sukobe i upravljanje u Karnegijevoj zadužbini za međunarodni mir.

"Zlonamjerni akteri uspjeli su da iskoriste ovu tehnologiju i upotrebe je na načine koji direktno ugrožavaju nacionalnu bezbjednost SAD", dodao je on.

Tokom protekle godine, Mask je preduzeo nekoliko koraka kako bi ograničio neovlašćenu upotrebu Starlink uređaja, koji omogućavaju mobilni pristup internetu putem konstelacije od nekoliko hiljada satelita u niskoj Zemljinoj orbiti.

Starlink je dostupan u više od 160 zemalja preko globalne mreže od nekoliko stotina ovlašćenih nezavisnih distributera, koji moraju da prođu provjeru prije nego što budu primljeni u program.

Starlink

Izvor: Ilija Baošić

U januaru je SpejsEks, na zahtev Ukrajine, prekinuo komunikaciju sa Starlink terminalima koji su se u toj zemlji kretali brzinom većom od 70 kilometara na sat. Kompanija je sarađivala sa ukrajinskom vojskom na stvaranju takozvane "bijele liste" odobrenih satelitskih antena koje su bile izuzete od ograničenja brzine.

Ta ograničenja značila su da "civilni Starlink sistem tehnički nije mogao da se koristi za ruske operacije dronovima", jer ruske letjelice moraju da lete brže od te granice kako bi ostale u vazduhu, rekao je Serhij Sternenko, koji je savetovao tadašnjeg ukrajinskog ministra odbrane Mihaila Fedorova.

Prvog marta, u iranskom napadu dronom pogođen je američki vojni objekat u luci Šuajba u Kuvajtu, pri čemu je poginulo šest američkih vojnika.

U roku od nekoliko sati, SpejsEks je uveo obaveznu provjeru identiteta za avione koji koriste Starlink i lete brzinom većom od 160 kilometara na sat. To su potvrdili piloti privatnih i civilnih aviona, kao i obaveštenja koja su poslata korisnicima.

"Svi su bili bijesni jer je Starlink učetvorostručio cenu antene i natjerao nas da se registrujemo i prolazimo kroz čitav postupak provjere identiteta", rekao je jedan pilot iz okoline Šarlota, koji je mejl dobio u sedam sati ujutru 2. marta.

Pilot je rekao da je ponovo mogao da koristi terminal tek nakon što je Starlinku dostavio broj pasoša, broj vozačke dozvole i registraciju aviona, kao i kod transpondera i naziv aerodroma na kojem se njegov avion nalazi.

Mjesečna pretplata, koja je ranije iznosila 60 dolara, povećana je na 200 dolara.

Mask je početkom marta bio ljut i zbog toga što je američka vojska koristila njegov satelitski sistem u dronovima iz programa LUKAS (LUCAS), odnosno "Niskobudžetni bespilotni borbeni napadni sistem".

Pentagon je plaćao pretplatu za kopnenu verziju Staršilda, ali ne i za paket namijenjen vazdušnim operacijama, koji je bio pet puta skuplji.

Mask je 1. marta reagovao na objavu na svojoj društvenoj mreži Iks, u kojoj se govorilo o ruskim tvrdnjama da američka vojska koristi Starlink na dronovima LUKAS.

"Korišćenje terminala u sistemima naoružanja predstavlja kršenje komercijalnih uslova korišćenja Starlinka. To važi za sve korisnike i usluga se prekida kada se takva zloupotreba otkrije", napisao je Mask.

#BREAKING#London: Iran used Starlink in attacks on US forces, report says #IranWar #Iran #USA #RENJIN https://t.co/Yq8elGzlBB — Asian Strategic Times (@AST_HQ)November 29, 2026

Američka Centralna komanda, koja nadgleda vojne operacije na Bliskom istoku, odbila je da odgovori na detaljna pitanja o incidentu sa Staršildom i eventualnoj iranskoj upotrebi Starlinka, uključujući mogućnost da je sistem zloupotrebljen u napadu na luku Šuajba.

Pentagon do sada nije objavio rezultate istrage o tom napadu.

Klasifikovani izvještaj o ratu, koji je ovog ljeta dostavljen američkom ministru odbrane Pitu Hegsetu, ukratko je opisao kako je Iran koristio ovu tehnologiju za komandovanje i kontrolu svojih snaga, kao i za nadgledanje operacija jednosmjernih napadačkih dronova, između ostalog, rekao je "Vašington postu" jedan čovjek upoznat sa sadržajem dokumenta.

Starlink je, prema njegovim riječima, Teheranu očigledno poslužio kao alternativni način komunikacije u trenutku kada su američke snage bile usmjerene na uništavanje iranskih "tradicionalnih komunikacionih sistema". Izvještaj je sačinila Centralna komanda, naveo je isti izvor.

Portparolka Pentagona, Kingsli Vilson izjavila je da Ministarstvo odbrane nije upoznato sa postojanjem izvještaja Centralne komande koji se odnosi na ovu temu i koji je navodno upućen kabinetu ministra odbrane.

Ona je odbila da komentariše da li je Iran uopšte koristio Starlink u vojnim operacijama, uključujući napad na luku Šuajba, kao i pitanje cijene pretplate za Staršild.

Kada je Fedorov krajem januara zahvalio SpejsEksu jer je reagovao "u roku od nekoliko sati" na izvještaje o ruskim dronovima opremljenim Starlinkom koji su letjeli iznad ukrajinskih gradova, Mask mu je odgovorio:

"Izgleda da su mjere koje smo preduzeli kako bismo zaustavili neovlašćeno korišćenje Starlinka od strane Rusije dale rezultate. Javite nam ako je potrebno da uradimo još nešto."

U maju je sukob između SpejsEksа i američke vojske oko cene Staršilda dospio u javnost. Mask je tada optužio Pentagon da nepropisno koristi civilni Starlink u vojne svrhe, nakon što je Rojters objavio da je kompanija zatražila značajno povećanje cijene - sa 5.000 na 25.000 dolara mjesečno - za nadogradnju Staršilda kako bi mogao da upravlja dronovima LUKAS.

Jedna osoba upoznata sa pregovorima o povećanju cijene rekla je da su pojedini pripadnici američke vojske smatrali da ih SpejsEks drži kao taoce tokom pregovora.

Obračun sa sivim tržištem

U nedeljama nakon napada na luku Šuajba 1. marta, Mask i SpejsEks uveli su dodatna ograničenja u distributivnoj mreži Starlinka kako bi sprečili da terminali dođu u pogrešne ruke.

Od distributera je zatraženo da uvedu nove procedure i dokažu da znaju identitet svakog kupca koji nabavlja terminal i aktivira uslugu.

SpejsEks je takođe suspendovao svoj program indirektne preprodaje, koji je ovlašćenim distributerima omogućavao da terminale prodaju drugim preprodavcima, koji su zatim mogli da ih prodaju i aktiviraju satelitsku internet uslugu.

"Dosadašnji pristup stvorio je rizik od nepoštovanja propisa i smanjio preglednost u pogledu krajnjih korisnika", navedeno je na stranici za korisničku podršku Starlinka, koja je objavljena u aprilu, nakon uvođenja novih pravila.

Pre ovih promena, korisnicima je uglavnom bila potrebna samo kreditna kartica da bi se registrovali za uslugu, rekla su dvojica rukovodilaca iz industrije satelitskih komunikacija.

"Mogli ste da aktivirate uslugu u jednoj zemlji, a da je koristite u drugoj, što je bio čest slučaj sa iranskim disidentima, koji bi se registrovali u inostranstvu, a zatim prokrijumčarili terminal preko granice", rekao je jedan od rukovodilaca.

On je dodao da za aktiviranje usluge ranije nisu bile potrebne stroge provjere identiteta korisnika.

Rusija je, uprkos naporima SpejsEksа i Pentagona da Moskvi ograniče pristup sistemu, prokrijumčarila i rasporedila Starlink terminale na ukrajinskom frontu, gdje ih koristi za komunikaciju i upravljanje oružanim sistemima, ranije je objavio Vašington post.

Situacija se promijenila u februaru, kada su ukrajinski zvaničnici za odbranu prikupili podatke o registraciji Starlink terminala kojima je odobreno korišćenje unutar zemlje i dostavili ih SpejsEksu. Terminalima koji nisu bili na toj "beloj listi" ukinut je pristup mreži.

Ukrajinski centar za bezbjednost i saradnju, nezavisna analitička organizacija koja podržava Ukrajinu, rekao je "Vašington postu" da Rusija i dalje pokušava da dođe do registrovanih komunikacionih terminala u Ukrajini tako što vrbuje ukrajinske građane koji imaju Starlink naloge.

SpejsEks ima tehničke mogućnosti da ograniči upotrebu svojih terminala, bilo uvođenjem ograničenja brzine ili geografskih zabrana.

Tako je Mask u oktobru iznenada ograničio pristup Ukrajine Starlinku, čime je ugrozio sposobnost Kijeva da se odbrani od ruskih napada i zbog toga je bio oštro kritikovan.

Pronalaženje ravnoteže između dostupnosti i rizika u Iranu

U januaru je Starlink omogućio besplatan pristup internetu svim korisnicima u Iranu koji posjeduju terminal, nakon što je tamošnja vlada uvela potpunu blokadu komunikacija tokom obračuna sa demonstrantima koji su protestovali protiv režima, navodi "Njujork tajms".

Analitičari kažu da bi SpejsEks, ukoliko bi to želio, mogao da deaktivira svaki terminal koji otkrije na teritoriji Irana. Međutim, kompanija to vjerovatno ne čini zato što satelitske antene koriste disidenti i obični građani koji pokušavaju da zaobiđu strogu državnu kontrolu interneta.

"Internet i društvene mreže jedini su način na koji Iranci mogu da pokažu šta se dešava unutar zemlje", rekla je Holi Dagers, viša saradnica vašingtonskog Instituta za politiku.

"Koliko ja razumijem, Trampova administracija ne želi da prekine tu vezu upravo iz tog razloga. Obavještajni podaci iz otvorenih izvora, odnosno sadržaji sa društvenih mreža i komunikacionih aplikacija, važni su za razumijevanje situacije na terenu, jer SAD nemaju ambasadu u Teheranu, a novinari ne mogu slobodno da izvještavaju iz Irana", dodala je ona.

Dvije osobe upoznate sa funkcionisanjem Starlinka rekle su da je, kada se terminali jednom nađu u javnoj upotrebi, gotovo nemoguće da kompanija u potpunosti spriječi to da oni dospeju u ruke protivnika ili budu iskorišćeni protiv američkih snaga.

"Njihova dilema je sledeća: ili će potpuno ugasiti uslugu u cijeloj zemlji, čime će onemogućiti i disidentima da je koriste, ili će ostaviti uslugu dostupnom, što znači da Iranska revolucionarna garda potencijalno može da je koristi u svojim sistemima naoružanja", rekao je jedan rukovodilac iz industrije satelitskih komunikacija.

Drugi rukovodilac saglasio se sa tom procjenom.

"Ako ste SAD i želite da pomognete disidentima, morate da ostavite uslugu uključenu na teritoriji Irana. To neizbježno znači da, ukoliko iranske vlasti zaplijene neki terminal, mogu i same da ga koriste", rekao je on.

Obojica su govorila pod uslovom anonimnosti kako bi mogli da komentarišu osetljive komercijalne operacije. Za razliku od Ukrajine, u Iranu ne postoji mogućnost da se napravi pouzdana "bijela lista" pojedinačnih terminala, naveli su oni.

"Ukrajinski sistem bijele liste je zaista pametno rješenje. To je jedina zemlja koja koristi takav sistem sa jedinstvenim identifikacionim oznakama. Ali u slučaju Irana ne postoji nijedna pouzdana institucija kojoj bi SpejsEks mogao da povjeri upravljanje takvom listom. To je pravi problem. Kome možete da vjerujete?", rekao je prvi rukovodilac.

Iran decenijama održava razgranatu mrežu krijumčarenja kako bi zaobilazio američke i druge zapadne sankcije i kontrolu izvoza.

"Često postoji fiktivna kompanija u nekoj neutralnoj trećoj zemlji koja naizgled posluje potpuno legalno, a zapravo nabavlja robu za one koji ne bi smjeli da je dobiju. Iranci su veoma vješti u tome", rekla je Kari Stajnbover, bivša pravnica američkog Ministarstva finansija koja se bavi sprovođenjem sankcija.

Ona je dodala da Iranska revolucionarna garda i njene elitne jedinice Kuds imaju fiktivne kompanije u Južnoj Americi, jugoistočnoj Aziji, na Bliskom istoku i u Evropi.

Zbog toga je njihov sistem nabavke mogao veoma lako da zavara čak i legitimnog američkog izvoznika, rekla je Stajnbover, koja sada radi kao partnerka u advokatskoj kancelariji Stiptou.

"Zaista je veoma teško sve to kontrolisati", zaključila je ona.

(Kurir/The Washington Post/MONDO)