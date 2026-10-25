Viki Miljković i Ognjen Amidžić u žestokoj raspravi u 'Pinkovim zvezdama' zbog različitih stavova o kandidatima. Saznajte više o sukobu.

Izvor: Pink printscreen

U "Pinkovim zvezdama" nerijetko dolazi do sukoba članova žirija zbog različitog stava o nastupima kandidata. Upravo se to dogodilo i ovoga puta kada se Viki Miljković iznervirala zbog odluke Ognjena Amidžića.

Nakon nastupa Ljubomir Bilanović on je pokazao svoje zgodno tijelo i dobio podršku Ognjena Amidžića, a Viki Miljković je napravila haos jer joj se nije svidjela Ljubomirova komunikacija sa žirijem.

„Što me to smara... Šta će biti, proći ću dva, tri kruga i marš kući. Prije ću sam nešto da napravim nego ovdje. Nisam se uvrijedio, da sam se uvrijedio otišao bih odavde. Ja sam iz Inđije došao ovdje pješke“, rekao je Ljubomir.

„Je l' si ti svojevoljno odlučio da se ne takmičiš? Meni si bio ultrasimpatičan i bio sam spreman da ti dam glas“, rekao je Ognjen, a takmičar je stavio mikrofon u džep.

„Ja ovako neću da žiriram uopšte, ni slučajno ne možemo da imamo ovakvu komunikaciju, ja neću da budem dio toga. Ne dozvoljavam ovakav razgovor“, rekla je Viki.

„Meni si bio ultrasimpatičan, smijao si se, sve je bila fora, šta se dogodilo da se ovako ponašaš, da nećeš da se takmičiš. Ideš dalje, i mnogo griješiš, nema odustajanja, htio sam da te pustim od početka“, rekao je Ognjen.

„Sad će svako da stane na ovu scenu i da se svađa, ubjeđuje, da se raspravlja, da bi tebi Ognjene bio interesantan i da prođe dalje“, rekla je Viki.

Ognjen o Jovani Jeremić

Podsjetimo, Ognjen Amidžić je nedavno prokomentarisao nagađanja da će Jovana Jeremić postati dio "Pinkovih zvezda".

"Što se mene tiče, nema problema, ako bi imala šta da radi u ovoj postavci, okej. Ipak žiri treba da ostane strogo iz svijeta muzike kako bi to dalo određeni kredibilitet takmičenju", poručio je Amidžić.

Vidi opis "Ne dozvoljavam ovakav razgovor!": Žestoka rasprava Viki Miljković i Ognjena Amidžića u Pinkovim zvezdama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Novo jutro / youtube Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/jeremicjovana Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Pink pintscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Pink Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: pritnscreen/youtube/Novo jutro Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: printscreen/youtube/ Novo jutro Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana Br. slika: 10 10 / 10

Izvor: Blic / MONDO